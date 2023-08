Über Geothermie informieren

Langgöns-Niederkleen. Die Gemeindeverwaltung Langgöns lädt in Zusammenarbeit mit der Landesenergieagentur (LEA) Hessen und der Firma GeoBohrtechnik für Dienstag, 5. September, ab 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in das Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistraße 1 ein. Zunächst erwartet alle Interessierten ein allgemeiner Vortrag über das Themenfeld Geothermie und deren mögliche Nutzbarmachung auf dem Gebiet der Gemeinde Langgöns, ehe dann die praktische Umsetzung und Kosten der Erdwärmenutzung erläutert werden. Die bereits durchgeführte Probebohrung in Dornholzhausen zeigte ein positives Wärmenachlieferungs-Potential.