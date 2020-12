Umbau nimmt des Dornholzhausener Sportheim Gestalt an

So soll das an- und umgebaute Sportheim auf dem Kesselberg in Dornholzhausen einmal aussehen. Links der neue Anbau. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Eine erfreuliche Mitteilung hatte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in die Videokonferenz-Sitzung des Langgönser Bauausschusses mitgebracht: "Nach längerem Warten ist der Förderbescheid des Landkreises für die Baumaßnahme im Faselstall im beantragten Umfang von 120 000 Euro eingegangen", berichtete der Rathauschef. Dort sollen sechs bezahlbare Mietwohnungen auf insgesamt 295 Quadratmetern hergestellt werden. Außerdem sollen die Räumlichkeiten der bereits dort befindlichen Seniorenwerkstatt erweitert werden. Die Ausschreibung kann nun starten, für Anfang Februar 2021 ist die Auftragsvergabe vorgesehen, "im Frühsommer sollte das Projekt dann umgesetzt werden", beschrieb Reusch den Fahrplan.

Lange Planungen

Im Ortsteil Dornholzhausen nimmt nach mehrjähriger Vorlaufphase der An- und Umbau des Sportheims des Turnvereins "Gut Heil" Dornholzhausen (TVD) am Sportplatz auf dem Kesselberg langsam Gestalt an. In der Bauausschusssitzung, die vom Vizevorsitzenden Jörg Schmidt (Freie Wähler) geleitet wurde und an der auch der Ortsbeirat Dornholzhausen teilnahm, stellte die TVD-Vizevorsitzende Petra Führer die Planungen vor, die bereits 2014 ihren Anfang nahmen: Ursprünglich war auf dem Gelände die Errichtung einer Grillhütte für Dornholzhausen vorgesehen. Sie war, wie sich herausstellte, allerdings nicht genehmigungsfähig. Stattdessen konzentrierte man sich in der Folge auf den längst erforderlichen Umbau des Sportheims, das der Gemeinde gehört und vom TVD gepachtet ist. Hier wird es nun auch einen Anbau geben, inklusive Grill-Terrasse für alle Ortsvereine. Die erforderliche Änderung des Bebauungsplans wurde bereits 2018 beschlossen. Der Bauantrag wurde in diesem Jahr gestellt und genehmigt. Insgesamt werden die Kosten auf rund 170 000 Euro geschätzt. Der TVD gibt Eigenmittel in Höhe von 27 000 Euro und wird Eigenleistungen in Höhe von rund 60 000 Euro erbringen. 20 000 Euro Kostenbeteiligung soll die Gemeinde Langgöns als Eigentümerin zahlen. Rund 63 000 Euro müssen als Fördermittel noch beantragt werden.

Bauingenieur Marcel Rau, gebürtiger Dornholzhäuser mit Büro in Oberkleen, informierte: Der Anbau soll noch einmal genauso groß wie das Bestandsgebäude werden, er wird östlich angebaut. Die bisherige Terrasse wird zu einer Küche und einem Abstellbereich umgebaut. Auf der neuen Fläche entsteht eine große Terrasse. Petra Führer betonte, dass auch Lagerraum für alle Ortsvereine geschaffen werden soll. Der Kabinenbereich soll komfortabler gestaltet werden. "Wir brauchen nun ein deutliches Signal von der Gemeinde, dass sie das Projekt finanziell unterstützt", unterstrich Führer. Dieser Wunsch wurde klar erfüllt: Einstimmig empfahlen Ortsbeirat und Ausschuss den Antrag auf Kostenbeteiligung der Gemeinde zur Bewilligung der Gemeindevertretung. TVD-Vorsitzender Henning Wenzel bedankte sich dafür ausdrücklich.