Umsetzung des Rundwanderwegsvor Abschluss

DORNHOLZHAUSEN - (ikr). Die Umsetzung des Rundwanderwegs um die Ortslage Dornholzhausen ist auf der Zielgeraden: Die Streckenführung ist festgelegt, die Schilder sind schon da und müssen nur noch aufgestellt werden. Sie stellen das Wahrzeichen des Ortes, einen Esel, dar. Die Hauptroute des Weges ist rot markiert und 8,9 km lang, die Wanderzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Eine kürzere Alternativroute ist blau gekennzeichnet.

Ausgangspunkt ist am Bürgerhaus, von dort geht es nach Osten in Richtung Waldgebiet Wehrholz. Am Ostrand des Waldes führt der Weg erst nach Süden und dann nach Westen mitten durch das Wehrholz, quert die L 3129 und verläuft dann ein Stück durch die Ortslage, um anschließend in nordwestlicher Richtung wieder auf die Felder zu leiten. Er quert die Grenze vom Landkreis Gießen zum Lahn-Dill-Kreis, um schließlich im nördlichen Bereich wieder nach Osten in Richtung Hochelheim zu führen und entlang des Kleebachs nach Süden zurück nach Dornholzhausen.

Der neue Ortsvorsteher Thorsten Fuchs (FWG) informierte in der Sitzung des Ortsbeirats, dass er vom ehemaligen Ortsvorsteher Martin Edelmeier (CDU) über den Sachstand zum Rundwanderweg in Kenntnis gesetzt wurde. Edelmeier war maßgeblich an der Konzeption beteiligt und hat sich jetzt auch bereit erklärt, bei diesem Thema weiterhin unterstützend mitzuwirken. Der Rundwanderweg soll gemeinsam mit den Ortsvereinen im Rahmen eines Wandertages eingeweiht werden.