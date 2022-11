Unfall bei Hüttenberg: Aufprall reißt Traktor entzwei

Auf der L3133 zwischen Langgöns-Dornholzhausen und Hüttenberg-Rechtenbach ist ein Pkw frontal gegen einen Traktor gefahren. (© VRM)

Hüttenberg/Langgöns - Vollsperrung nach einem Unfall am Montagabend ab 18 Uhr zwischen Rechtenbach und Dornholzhausen: Was die Polizei vor Ort findet, gleicht einem Trümmerfeld. Den in den Unfall involvierten Traktor hat es in mehrere Teile gerissen. Am Straßenrand liegt ein Hinterrad samt Fahrersitz, das zweite Hinterrad liegt daneben. Noch ein paar Meter weiter liegt der Motorblock im Straßengraben. Der Audi ist an der vorderen linken Front völlig zerstört.

Ein Audi ist zwischen Hüttenberg und Langgöns frontal mit einem Traktor zusammengestoßen. (© VRM) Nachdem der Unfallhergang am Montagabend zunächst unklar war, konnte die Polizei auf Nachfrage von mittelhessen.de am Dienstagmorgen nähere Informationen mitteilten. Demnach war ein 66-jähriger Mann mit seinem Schlepper in Fahrtrichtung Dornholzhausen unterwegs als ein 37-Jähriger aus Schöffengrund mit seinem Audi A3 in gleicher Fahrtrichtung sich von hinten näherte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Autofahrer den Traktor zu spät gesehen hat. Der Audifahrer versuchte offensichtlich noch auszuweichen, prallte aber mit der rechten Fahrzeugseite voll in den Traktor. Der Aufprall war so heftig, dass es den Traktor in mehrere Teile zerriss. Der Audi schleuderte nach links über die Gegenfahrbahn und kam erst 50 Meter weiter auf einer Wiese zum Stehen.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Audifahrer alkoholisiert gewesen. Der Landesstraße zwischen Rechtenbach und Dornholzhausen war während des Einsatzes und der anschließenden Aufräumarbeiten gesperrt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 25.000 Euro.