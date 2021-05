Unterstützung für Langgöns aus Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Wie geht es weiter mit dem Paul-Schneider-Freizeitheim in Dornholzhausen? Diese Frage wurde im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Gemeinde Langgöns beraten, der unter Vorsitz von Jürgen Knorz (CDU) per Videokonferenz tagte. Der evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill als Träger möchte die Einrichtung verkaufen.

Bürgermeister Marius Reusch (CDU), der schon vor diesen Verkaufsabsichten mit dem Kirchenkreis zahlreiche Gespräche geführt hat, um in den Räumlichkeiten möglicherweise eine Naturkita einzurichten, sagte: "Aus meiner Sicht hat sich gezeigt, welche Möglichkeiten und interessanten Optionen dieses Haus für die Zukunft bietet. Ich bin vom Konzept der Naturkita als Teilnutzung überzeugt." Er wünsche sich nun, dass der Gemeindevorstand vom HFA und der Gemeindevertretung den Auftrag erhält, um Nutzungs- und Ankaufsverhandlungen führen zu können. "Der Kirchenkreis hat positive Signale gesendet. Wir sind der erste Ansprechpartner, wenn es um die Veräußerung oder die zukünftige Nutzung geht", informierte der Rathauschef.

Angedacht ist beim Thema Naturkita auch ein interkommunales Projekt mit der Gemeinde Hüttenberg, darüber hinaus gebe es auch Privatpersonen, die sich einen Erwerb vorstellen könnten, informierte Reusch. Dies alles sollte "ergebnisoffen" mit dem Ziel, die 2020 erarbeiteten Pläne umsetzen zu können, in den gemeindlichen Gremien beraten werden. Vertreter sämtlicher Fraktionen begrüßten dieses Vorgehen. Einvernehmlich empfahl der Ausschuss der Gemeindevertretung, den Gemeindevorstand mit Ankaufsverhandlungen zu beauftragen. Mit einer Gegenstimme wurde empfohlen, auch mit Kooperationspartnern wie der Gemeinde Hüttenberg und interessierten Investoren Gespräche zu führen. Eva Oberschelp (Grüne) schlug darüber hinaus eine interfraktionelle Arbeitsgruppe vor, die Nutzungskonzepte erarbeiten soll; dies wurde einstimmig em-pfohlen.

In die vorangegangene Beratung eingebunden war auch Klaus-Heinrich Weber, Fraktionsvorsitzender der Hüttenberger Grünen. Er betonte, "ohne offiziellen Auftrag" zu sein, schilderte den deutlichen Mangel an Kitaplätzen in seiner Gemeinde und sagte: "Das Paul-Schneider-Heim wäre eine ideale Ausweichmöglichkeit für uns, zumal das Thema Waldkita hoch gehandelt wird. Ein Kauf ist wegen der gemeindlichen Finanzen schwierig, aber eine Beteiligung wäre auf jeden Fall drin." Er bot an, Werbung für die Einrichtung zu machen, und zeigte sich überzeugt: "Es ist eine einmalige Chance, so etwas wie das Paul-Schneider-Heim als Naturkita bekommt man nur alle 20 Jahre als Angebot gemacht, besser, wir machen es zusammen, sonst würden wir uns lange darüber ärgern." Damit brachte er die allgemeine Meinung der Sitzungsteilnehmer auf den Punkt.

Den Jahresabschluss 2020 gab Reusch zur Kenntnis. Dabei sprach er von einem "erfreulichen Zwischenstand": Es bestehen keine Kassenkredite bei der Gemeinde, die liquiden Mittel liegen mit knapp 975 000 Euro über dem Planansatz. "Das ist ein positiveres Bild als ursprünglich gedacht", freute er sich und dankte allen Mitarbeitern der Kämmerei um Mark Zimmermann. "Besonders die Hilfen des Bundes und des Landes haben sich für die Gemeinde sehr positiv bemerkbar gemacht", betonte der Bürgermeister. In der Gesamtergebnisrechnung schließt das Jahr 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 475 000 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis liegt bei knapp 84 000 Euro, das Jahresergebnis bei knapp 559 000 Euro. Es habe sich häufig gezeigt, dass es durch die Pandemie zu zeitlichen Verzögerungen, beispielsweise bei Grundstücksver- und Ankäufen, gekommen sei, erläuterte Reusch.

Genau 11 948 Einwohner hatte die Gemeinde Langgöns am 31. Dezember 2020. Knapp 2,4 Millionen Euro erhält die Gemeinde aus dem kommunalen Finanzausgleich für das 1. Quartal 2021. Diese Zahl liegt im Bereich der Erwartungen, weist zum Vorjahr jedoch eine negative Varianz auf.