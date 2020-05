Unwetter richtete großen Schaden in Dornholzhausen an

Die Schlammlawine in der Dornholzhäuser Wilhelmstraße zum Einsatzbeginn. Foto: Feuerwehr Langgöns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Mit Starkregen und Hagelschauern ist am Sonntagnachmittag ein Unwetter über die Gemeinde Langgöns hinweggezogen. Die Einsatzkräfte mussten an zwei Stellen umgestürzte Bäume von der Fahrbahn räumen.

Am schwersten getroffen hat es den Ortsteil Dornholzhausen. Dort war laut Informationen der Feuerwehr Langgöns eine Schlammlawine in der Wilhelm- und Schulstraße abgegangen, sodass diese große Schlammmassen blockierten. Auch in zwei Häuser drang der Schlamm ein und verwüstete die Wohnungen. Diese sind nun laut Feuerwehr teilweise nicht mehr bewohnbar.

Mehrere Keller liefen mit Wasser voll. An einem Haus konnte die Feuerwehr das eindringende Wasser noch rechtzeitig aus den Lichtschächten abpumpen und so größere Schäden verhindern. Unterstützt wurd die Langgönser Feuerwehr, die bei dem über sieben Stunde dauernden Einsatz in Dornholzhausen mit 49 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen im Einsatz war, von Einsatzkräften aus Dornholzhausen, Lang-Göns und Niederkleen. Zudem halfen auch viele Dornholzhäuser dabei, die Schäden einzudämmen.

Fotos Die Schlammlawine in der Dornholzhäuser Wilhelmstraße zum Einsatzbeginn. Foto: Feuerwehr Langgöns Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Langgöns entfernen die Schlammlawine, die am Sonntag in Dornholzhausen abgegangen ist. Foto: Feuerwehr Langgöns 2