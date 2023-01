VdK-Fahrt nach Germerode

Langgöns-Cleeberg. In Kooperation mit dem Reiseunternehmen Philippi-Reisen bietet der VdK-Ortsverband Cleeberg seinen Mitgliedern und Freunden eine Tagesreise nach Germerode (bei Eschwege) zur Mohnblüte an. Die Fahrt findet am Samstag, 1. Juli, statt, Abfahrt ist ca. 7.30 Uhr. Auf dem Programm steht eine Fahrt mit dem Planwagen „Mohnschnecke“ durch die blühenden Mohnfelder, Rundfahrt zu den Orten der Frau Holle rund um den Hohen Meißner, Besuch der Ausstellung am Meißnerhof. Gegen 16 Uhr wird die Rückfahrt angetreten, einen Halt zum Abendessen gibt es beim Landgasthof „Zum Löwen - beim Philipp” in Linden-Leihgestern. Der Preis pro Person beträgt 48 Euro. Im Preis inbegriffen ist die Busfahrt, ein Pausenfrühstück, die Planwagenfahrt Meißnerhof und die Rundfahrt zu den Orten der Frau Holle-Hoher Meißner. Anfragen und Anmeldungen nimmt Cornelia Thiele per E-Mail an co_thiele@t-online.de oder unter Telefon 01575-6479638 bis zum 10. März entgegen.