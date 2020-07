VdK Oberkleen nennt Termine für Veranstaltungen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). „Besondere Umstände verlangen besondere Maßnahmen“, weiß Heinz-Georg Homrighausen, der erste Vorsitzende des VdK Oberkleen. In Zeiten von Corona, einer für alle schwierigen Zeit, wendet er sich an alle Mitglieder des Ortsverbandes und informiert über die aktuellen Entwicklungen.

Unter dem Titel „Verbandsarbeit in Zeiten von Corona“ habe der Landes-, beziehungsweise Kreisverband einige Verhaltensregeln für die Ortsverbände herausgegeben. Vonseiten der übergeordneten Verbände seien alle Aktivitäten, Versammlungen und so weiter für dieses Jahr abgesagt. Das gelte auch für den Besuch des „hr4“-Weihnachtskonzertes. Auch für eine Jahreshauptversammlung (JHV) bestehe kein Muss. Diese könne und solle in 2021 nachgeholt werden. Das sei rechtlich abgesichert, betont der Vorsitzende.

Vorstand bleibt im Amt

Das heißt für den VdK Oberkleen, dass eine JHV für das Geschäftsjahr 2019, wenn alles wieder normal ist, im Frühjahr 2021, stattfinden wird. Da zwei Jahreshauptversammlungen nicht zusammengelegt werden dürfen, wird die vorgesehene JHV für 2020 mit Vorstandswahlen dann eventuell zusammen mit der Adventsfeier 2021 abgehalten, so die derzeitigen Planungen. Das bedeutet auch, dass der Vorstand bis zu diesem Termin im Amt bleibt.

Die geplanten Termine für Veranstaltungen in diesem Jahr sind folgendermaßen verschoben: Die Tagesfahrt nach Speyer soll am 18. oder 25. Juni 2021 stattfinden,

das Sommerfest ist für den 23. Juli 2021 geplant, die Mehrtagesfahrt nach Berchtesgaden vom 22. bis 27. August 2021 und die Mehrtagesfahrt 2022 nach Aurich vom 28. August bis 1. September 2022.

Weitere Informationen gibt Heinz-Georg Homrighausen rechtzeitig bekannt. Für Fragen steht er jederzeit telefonisch unter 06447/6151 zur Verfügung.