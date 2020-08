Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN - (ikr). Die Band „David & the 3 Goliaths“ spielt ihr Konzert am heutigen Samstag nun doch am ursprünglich vorgesehenen Ort, dem Garten der Gaststätte „Zum Kleebachtal“, Dorfstraße 3, in Dornholzhausen. Einlass ist ab 17 Uhr bei freiem Eintritt.