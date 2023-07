Verkehrskonzept für Oberkleen bringt nicht viel Neues

Ein „großer Punkt“, so der Bürgermeister, sei die Umstellung der Vorfahrtsregelung an der Kreuzung aus Richtung Niederkleen kommend in Richtung Ebersgöns. „Alle sehen es positiv, denn dadurch würde eine Verlangsamung des Verkehrs umgesetzt.“ Gewünscht wird, dass der Verkehr, der aus dem Dorf heraus auf der Hauptstraße fährt, zukünftig in Richtung Ebersgöns Vorfahrt haben soll und umgekehrt. Die zuständige Behörde Hessen Mobil hat diesen Vorschlag aber erst einmal abgelehnt. Es könne ein Gefahrenschwerpunkt entstehen, habe die Behörde ihre Entscheidung begründet. „Wir werden es aber weiterhin versuchen“, versprach der Bürgermeister. Reusch würde auch gerne Zebrastreifen am Ortseingang und im Ort für die Kinder anordnen, dürfe es aber nicht, weil es Auflagen bezüglich der Zahlen von Pkw und Fußgängern gebe.