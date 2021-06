Verstöße gegen Parkverbot nehmen zu

Im Bereich dieser Engstelle in der Obergasse ist Parken nicht erlaubt. Nicht jeder hält sich daran. (Foto: Imme Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). Die Parkplatzsituation in der Obergasse war Thema in der Sitzung des Ortsbeirats Lang-Göns. Ortsvorsteherin Denise Boller (CDU) hatte dazu Peter Müller vom Ordnungsamt der Gemeinde eingeladen. Er erläuterte, dass das Parken auf dem Bürgersteig grundsätzlich verboten ist. Dieses habe jedoch gerade im Bereich der Obergasse zugenommen, so dass auch Fußgänger beispielsweise mit Rollatoren oder Kinderwagen den Bürgersteig nicht mehr ungehindert benutzen könnten. Deshalb hat die Gemeinde Langgöns bereits Informationszettel an die Anwohner in der Obergasse verteilt. Den gesetzlichen Vorgaben zufolge muss für Fußgänger auf dem Bürgersteig eine Fläche von 1,50 m Breite vorhanden sein. Das bedeutet, dass stadtauswärts im Bereich der „Engstelle“ zwischen der Neugasse bis zum Anwesen Bopf und stadteinwärts zwischen dem Anwesen Textor und der Litfaßsäule das Parken nicht mehr gestattet ist. Peter Müller informierte außerdem, dass voraussichtlich im Sommer ein neues Parkkonzept, das von der Gemeindeverwaltung erarbeitet wurde, für die Straßen Obergasse, Moorgasse, Schmidtgraben, Breitgasse, Mühlberg und Amthausstraße veröffentlicht und in Kraft gesetzt wird. Dieses Parkkonzept beinhaltet auch sogenannte Kurzzeit-Parkplätze.

Denise Boller informierte über das Baumprojekt in Kooperation mit der Grundschule Langgöns, das ihre Vorgängerin Astrid Müller (FWG) bereits in der vergangenen Legislaturperiode mit auf den Weg gebracht hat: Die Klasse 1b der Grundschule wird drei Bäume an der Kirch-Gönser-Straße betreuen und die Entwicklung der Bäume und deren Biologie im Unterricht thematisieren. Die Pflege der Bäume übernehmen die Eltern der Kinder. Angedacht ist, dass die Schüler die Betreuung der Bäume während ihrer gesamten Grundschulzeit übernehmen, das bedeutet von der ersten bis zur vierten Klasse. Ortsbeiratsmitglied Henrik Schiffner (CDU) wies darauf hin, dass der Langgönser Förster für Baumpflanzungen im Bereich Wehrholz ebenfalls Unterstützung gebrauchen kann. Auch hierfür könnte gegebenenfalls eine Kooperation mit der Grundschule Langgöns besprochen werden. Sebastian Rompf (CDU) regte an, bei zukünftigen Baumpflanzungsaktionen nicht nur Apfelbäume, sondern auch andere Obstbäume anzupflanzen.

Zum Stand des Dorfentwicklungsprogramms IKEK gab die Ortsvorsteherin einen kurzen Sachstandsbericht: Drei mögliche Projekte wurden während eines Rundgangs ausgemacht: Dies ist zum einen der Bahnhof in Langgöns, zum anderen ist es der Bereich am Festplatz sowie am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus. Bislang fehle ein zentraler Treffpunkt in Lang-Göns, das Areal rund um das alte Feuerwehrhaus könnte hierzu genutzt werden. Durch eine Arbeitsgruppe in der alten Legislaturperiode wurden bereits Nutzungsvorschläge ausgearbeitet. Die Unterlagen zu diesem Sport- und Kulturzentrum liegen den Planern des Dorfentwicklungsprogrammes vor.

Im Bereich des Festplatzes würde es sich anbieten, eine Sport- und Freizeitmöglichkeit für Kinder und Jugendliche zu etablieren. In die dort vorhandenen ehemaligen Flüchtlingsunterkünfte, die aktuell noch vorübergehend von der Grundschule genutzt werden, könnte auch beispielsweise die Jugendhilfe Langgöns einziehen.

Der Ortsbeirat möchte ein Alternativangebot für den 2020 wegen Corona ausgefallenen Weihnachtsmarkt ins Leben rufen. Angedacht ist ein Dorfwandertag unter Beteiligung vieler Vereine. Um einen konkreten Vorschlag zu erarbeiten, gründete das Gremium eine Arbeitsgruppe, der Sebastian Rompf (CDU), Stefanie Bieneck (SPD) und Martin Steffens (Grüne) angehören.

Denise Boller berichtete, dass mehrere Bürger sie darauf hingewiesen hätten, dass die Bauminseln im Ortsteil nicht gepflegt seien. Einstimmig beschloss das Gremium, den Gemeindevorstand zu beauftragen, den Stand der Pflegemaßnahmen zu überprüfen und eine Rückmeldung zu geben.