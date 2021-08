Vieh bewegt den Langgönser Ziegenprofessor einfach

Staatssekretär Oliver Conz zeichnete Diedrich Steffens (rechts) mit dem Hessischen Staatsehrenpreis für besondere Leistungen in der Tierzucht aus. Foto: Wißner

LANGGÖNS - Geradezu ins Schwärmen geriet Staatssekretär Oliver Conz vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als dieser den Langgönser Ziegenzüchter Prof. Dr. Diedrich Steffens den Hessischen Staatsehrenpreis für besondere Leistungen in der Tierzucht überreichte. "Ich habe noch nie in einer Vorlage so viele Superlative gelesen, wie hier zu diesem Staatsehrenpreis. Es hat mir sehr gut gefallen, dass Sie den Tieren auch den Raum geben ihr natürliches Verhalten auszuleben", so Conz mit dem Hinweis, dass "Tiere die Hörner haben, nicht leicht zu halten sind". Auf dem Gelände der Ziegenzucht in unmittelbarer Nähe zur Main-Weser-Bahn im Pappelrain fand die Auszeichnung während einer kleinen Feierstunde im Beisein von Bürgermeister Marius Reusch (CDU), Landtagsabgeordneter Katrin Schleenbecker sowie weiteren Vertretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden statt. Conz sprach von einer unfassbaren Lebensleistung", die zurecht mit dem Staatsehrenpreis gewürdigt werde und zeigte sich besonders angetan, dass Steffens seine Ziegen so hält, dass möglichst wenige Medikamente eingesetzt werden und viele Umzäunungen vollzieht. "Und dies alles nebenberuflich zu machen, das ist eine enorme Verantwortung auch gegenüber den Tieren, das heißt jeden Tag da sein". Doch nicht nur die Ziegenzucht, sondern auch sein Wirken neben Hobby und Lehrtätigkeit seit mittlerweile 27 Jahren als aktiver Herdbuchzüchter im Hessischen Ziegenzuchtverband (HZZV), im HZZV-Vorstand und im Bundesvorstand der Deutschen Ziegenhalter und -züchter (BDZ) hob Conz hervor, ebenso wie sein kommunalpolitisches Engagement in seinem Heimatort. Auch heute noch ist er neben seinem Engagement als Vorsitzender der Vereinigung der Ziegenhalter und -züchter für Wetterau und Umgebung engagiert. "Ich bin emotional sehr tief berührt", gestand Steffens ein und erinnerte in seiner Begrüßung an den Beginn der Milch-Ziegenzucht 1992. Bereits sein Vater habe Ziegen gehalten, wobei er seine Leidenschaft zur Ziegenzucht gar auf seinen Ur-Großvater Heinrich de Beer aus Jennelt/Ostfriesland zurückführte. Das ihn nun der HZZV auserkoren habe für diesen Preis, das berühre ihn doch sehr. "Stolz bin ich auch darauf, dass mir viele Menschen dabei geholfen haben. Mich bewegt das Vieh einfach wegen meiner familiären Tradition", räumte der in Ostfriesland geborene "Ziegen-Professor" ein. 1954 in Pewsum/Ostfriesland als Sohn eines praktizierenden Allgemeinmediziners geboren, war es sein Vater, der bereits Weiße Deutsche Edelziegen hielt. Nach dem Abitur kam Steffens zum Studium der Agrarwissenschaften nach Gießen, wo er 1982 am Institut für Pflanzenernährung promovierte und 1992 habilitierte. 2000 wurde er als Professor auf den Lehrstuhl für Pflanzenernährung an der Justus-Liebig-Universität (JLU) berufen mit den Forschungsschwerpunkten Phosphateffizienz und die Anwendung vom Biokohle im Landbau.

Seit vier Jahrzehnten lebt Steffens in Langgöns, wo er neben seiner Ziegenzucht im Nebenerwerb seine eigene kleine Ziegenkäse-Manufaktur betreibt und neben selbst hergestellten Käsesorten auch Milch, Molke, Butter, Sahne sowie verschiedene Fleisch- und Wurstwaren vom Zicklein vertreibt. Aktuell sind es 35 Weiße und zwei Bunte Deutsche Edelziegen, die Steffens hält.

Die Glückwünsche zur Auszeichnung seitens des HZZV überbrachte Vorsitzende Rita Meilinger-Balser (Queckborn). "Wir hatten Dich vorgeschlagen bei den Milch-Ziegenzüchtern, da alle drei Jahre die Ziegenzucht mit einem Staatsehrenpreis bedacht wird, wechselnd zwischen Milch- und Fleischziegen. "Du hast die Vorgaben weit, weit übertroffen. Vor allem die artgerechte Ziegenhaltung. Und auch Deine Erfolge auf Regional- und Bundesschau sollen hier nicht unerwähnt bleiben". Zudem lobte Meilinger-Balser das sechsjährige Wirken als Vorsitzender. Fachgebietsleiter Tierzucht, Jost Grünhaupt vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) würdigte das über Jahrzehnte hinweg sehr konstante Wirken. "Und wenn man die Werte sieht, dann findet hier eine kontinuierliche Selektionsarbeit statt. Das alles geht nicht von heute auf morgen. Das bedarf eines langjährigen Engagements und hier ist dies alles im Nebenerwerb gelaufen. Tierhaltung heißt aber auch, dass man sich samstags und sonntags um Tiere kümmern muss und nicht nur von montags bis freitags. Ihnen brauche ich das nicht zu erzählen. Für Ziegenzucht und Vermarktung, da braucht man viel Erfahrung. Das ist etwas was man nicht mit Halblinks bekommt, da muss man schon etwas geleistet haben", lobte er das Wirken des Ziegen-Professors, wie Steffens liebevoll im Ort genannt wird. Während er den aus einer Plakette mit der Beschriftung "Land Hessen - Staatsehrenpreis 2021" samt Urkunde aus den Händen von Conz entgegennehmen konnte, reichte er die dazu überreichte Flasche Wein sogleich an Ehefrau Eheline weiter.