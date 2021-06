Viele Ideen für ehemalige Bankfiliale

Über die zukünftige Nutzung des ehemaligen Volksbank-Gebäudes in Cleeberg tauschten sich die Mitglieder des Bauausschusses aus. Foto: Rieger

CLEEBERG - Seit Dezember 2012 stand das Gebäude neben dem Bürgerhaus in Cleeberg, in dem sich viele Jahre eine Volksbankfiliale befand, leer. Seit einigen Monaten ist es im Besitz der Gemeinde Langgöns und soll bald wieder genutzt werden. Auch die direkt daneben befindliche ehemalige Verwaltungsstelle der Gemeinde kann in die Überlegungen miteinbezogen werden. Die Mitglieder des Bauausschusses um ihren Vorsitzenden Markus Beppler (FW) und Bürgermeister Marius Reusch (CDU) besichtigten zu Beginn ihrer Sitzung das leer stehende Anwesen und zeigten sich von den solide wirkenden Räumlichkeiten recht angetan.

"Es ist sinnvoll, hier wieder ein bisschen Leben reinzubringen", brachte der Rathauschef das Thema auf den Punkt. Aber wie und womit? Diese Frage gilt es in nächster Zeit zu klären.

Die Zimmer im Erdgeschoss vermitteln den Eindruck, als wäre das Haus gerade erst geräumt worden, es gibt eine Küchenzeile und ein WC, in einem Zimmer steht noch ein Schreibtisch mit Kugelschreiberhalter und Stift, auch einige Plakate und Bilder hängen noch an den Wänden. Sogar eine zeitgleiche parallele Nutzung wäre angesichts der Raumaufteilung möglich, meinte Reusch. Lediglich im großzügig und mit hohen Decken ausgestatteten Keller gibt es ein punktuelles Feuchtigkeitsproblem, das insbesondere im Raum mit den ehemaligen Öltanks im oberen Wandbereich sichtbar wird. Das Gremium einigte sich darauf, den Keller nicht aufwendig sanieren zu lassen. Für Lagerzwecke sei er auch im jetzigen Zustand gut nutzbar, befand der Rathauschef. Über die zukünftige Nutzung soll zunächst in den Fraktionen beraten werden. Aus der Bürgerschaft wurde bereits der Wunsch nach einem Café angesprochen.

Die Cleeberger Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser (SPD)konnte sich auch einen Sitzungsraum für kleinere Gruppen dort vorstellen.