Vierzig neue Urnenreihengräber in Langgöns verfügbar

Bürgermeister Marius Reusch eröffnete auf dem Friedhof in Lang-Göns den in unmittelbarer Nachbarschaft zur Trauerhalle neu angelegten Memoriam-Garten. Foto: Wißner

LANGGÖNS - Bürgermeister Marius Reusch durchschnitt das rote Band und weihte offiziell den neuen Memoriam-Garten auf dem Friedhof Lang-Göns ein. Auf der Westseite vor der Trauerhalle wurde auf 40 Quadratmeter ein solcher Garten angelegt, nachdem die Einrichtung zuvor bereits längere Zeit in den Gemeindegremien erörtert wurde. Im Memoriam-Garten können vierzig Urnenreihengräber, ein Urnenwahlgrab sowie ein Urnenpartnergrab, allesamt mit individuellem Grabmal und Erdeinzelgräbern.

Die Laufzeit beträgt bei allen Bestattungsformen 27 Jahre. Die neue Beerdigungsform wurde von der Friedhofsgärtnerei Blumen & Garten Volz in Lich gemeinsam mit dem Grabmalwerk Alexander Parsch in Lich und Natursteine Buß in Butzbach unter Federführung der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen und dem Friedhofsamt der Gemeinde Langgöns angelegt. Bei einem Memoriam-Garten handelt es sich um ein gärtnerbetreutes Grabfeld, wobei die hier angesiedelten Ruhestätten ausschließlich über ein Komplettangebot erworben werden können. Mit diesem neuen Grabkonzept soll die gewachsene Friedhofskultur in Langgöns erweitert werden.

Wie Reusch ausführte, gibt es bereits Interessenten. "Ich bin zuversichtlich, dass es nicht lange braucht, bis alles belegt ist." Bewusst wurde deshalb eine Stelle in der Mitte des Friedhofs gewählt. Sein besonderer Dank galt dem für die Friedhofsverwaltung verantwortlichen Andreas Zenkert, aber auch Nadine Riesener: "Das ist für sie wie ,ein kleines Baby´ vorweg", meinte Reusch schmunzelnd in Richtung der Schwangeren.

Walter Reber erklärte für die beteiligten Firmen, dass die aktuell noch überwiegenden Lavagesteine in den nächsten beiden Jahren durch die Pflanzen verdeckt würden. Gepflanzt wurde ein Baum, während ein zweiter bereits vorhanden war. Für dasPflaster wurde erstmals ein Toscana-ähnliche Art verwendet. Zudem wurdevon der Treuhandstelle eine zum Verweilen einladende rosafarbene Ruhebank gestiftet.

Das neue Bestattungsangebot des Memoriam-Gartens beinhaltet ein "Rundum-Sorglos-Paket", in dem neben dem Grabmal auch die langjährige Grabpflege der gesamten Anlage über einen Dauergrabpflegevertrag für die gesamte 27-jährige Nutzungszeit enthalten ist. Im Komplettpreis, der sich zwischen 4500 Euro beim Urnenreihengrab bis zu 8600 Euro für ein Erdeinzelgrab beläuft, sind die gärtnerische Grabpflege für die gesamte Nutzungszeit, Instandhaltungen nach gärtnerischen Erfordernissen sowie die Kosten für ein Grabmal inklusive der ersten Beschriftung enthalten. Die Friedhofsgebühren werden separat von der Gemeinde laut aktueller Satzung erhoben. Mit dem Konzept des Memoriam-Gartens trägt die Gemeinde dem Wunsch vieler Menschen nach modernen Bestattungsformen Rechnung. Im Gegensatz zu manch anderen preisgünstigen Bestattungsarten haben die Angehörigen hier die Möglichkeit, Blumensträuße oder Gestecke abzulegen, was etwa bei namenlosen Beisetzungen oder Beisetzungen im Wald nicht möglich ist. Grabstellen im Memoriam-Garten können auch im Rahmen der Vorsorge im Voraus erworben werden. Weitere Informationen erhalten Interessenten bei der Friedhofsverwaltung Langgöns unter der Nummer 06403/902046 wie auch bei der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH unter der kostenlosen Servicenummer 0800/1516170. Am Samstag, 25. September, findet um 14 Uhr eine unverbindliche Führung vor Ort statt.

Die Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH ist eine berufsständische Organisation, die die Durchführung der Verträge ihrer Partner garantiert. Sollten vereinbarte Leistungen durch einen Vertragsbetrieb nicht mehr möglich sein oder die Leistungen trotz wiederholter Aufforderung durch die Treuhandstelle nicht ordnungsgemäß erfüllt werden, dann wird ein anderer Vertragsbetrieb damit betraut. Über 500 Bestattungsunternehmen, Friedhofsgärtnereien, Friedhofsverwaltungen und Steinmetzbetriebe haben sich der Treuhandstelle unterworfen.