Vollsperrung in Cleeberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CLEEBERG - (red). Wegen Bauarbeiten wird der Biengartenweg in Cleeberg am Dienstag, 27. Juli, von 6 bis 18 Uhr voll gesperrt. In diesem Zeitraum enden und beginnen die Fahrten in Oberkleen an der Grundschule. Fahrgäste richten sich bitte nach den Fahrzeiten der Haltestelle „Am Friedhof“. Die Haltestellen „Friedhof“, „Forsthausstraße“, „Espaer Straße“ in Cleeberg und die Haltestellen „Am Friedhof“, „Kirche“ und „Forsthaus“ in Oberkleen werden in beiden Richtungen nicht angefahren. Achtung: Die Fahrt ab Cleeberg „Espaer Straße“ 5.24 Uhr sowie die Fahrten mit Abfahrt ab Oberkleen „Friedhof“ um 19.01 Uhr und 20.23 Uhr können den Regelweg fahren und somit alle Haltestellen bedienen. Das Anruf-Linien-Taxi (ALT) der Linie GI-35 ist hiervon nicht betroffen. Fragen zum Fahrplan beantwortet das VGO-ServiceZentrum Friedberg unter Telefon 06031/7175-0 oder die RMV-Mobilitätszentrale Gießen unter 0641/708-1400.