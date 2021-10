Vom Winde verweht: Kleintransporter auf A45 umgekippt

Foto: Carolin-Christin Czichowski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Für erhebliche Verkehrsbehinderungen hat am Donnerstagmorgen ein umgekippter Kleintransporter auf der A45 in Fahrtrichtung Süden gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe sich der Unfall in Höhe der Langgönser Talbrücke gegen 10.15 Uhr ereignet. Weitere Fahrzeuge seien laut Pressesprecher Tobias Kremp nicht beteiligt gewesen. Vermutlich zeichnete sich die starken Böen des Sturmtiefs "Ignatz" für das Umkippen verantwortlich. Verletzte wurde glücklicherweise niemand bei dem Unfall.

Die Fahrbahn in Richtung Gambacher Kreuz war für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Gegen 11.50 Uhr kam dann die Entwarnung vonseiten der Polizei: "Das umgestürzte Fahrzeug wurde wieder aufgerichtet und anschließend abgeschleppt. Die Fahrbahnsperrung ist aufgehoben, der Verkehr fließt wieder", teilte Kremp mit. Gegen