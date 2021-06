Von Wochenmarkt bis Bürgerpark

Die Sanierung des „Alten Hauses“ und die Entwicklung des umliegenden Geländes waren eines der Themen beim IKEK- Ortsrundgang in Niederkleen. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - (ikr). Schwerpunktthema beim Ortsrundgang durch Nieder-kleen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) war der Bereich um das Bürgerhaus. 33 Teilnehmer waren dabei und gaben den Planern zahlreiche anregende Impulse.

Neben dem Bürgerhaus-Parkplatz steht ein Gebäude aktuell leer. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) wünschte sich, dass es zukünftig wieder genutzt wird. Auch das benachbarte „Alte Haus“ wurde von außen besichtigt. Städtebauarchitekt und Planer Rainer Tropp würdigte das Gebäude: „Das ist eine bemerkenswerte städtische Architektur. Heute würde man ein solches Haus in Wetzlar oder Fulda ansiedeln, aber nicht in einem kleinen Dorf.“ Die Sanierung des Gebäudes könnte eines der bedeutendsten Projekte der Dorferneuerung werden, meinte er. Im Moment befinden sich im „Alten Haus“ preiswerte Wohnungen. „Wenn man hier etwas anderes reinmachen will, muss man überlegen, wo man diese ansiedelt. Die Dorfentwicklung sollte zu keiner Verdrängung führen“, betonte der Planer. Eine Sanierung kalkuliert Tropp im sechsstelligen Bereich, einige Teilnehmer rechnen eher mit einer siebenstelligen Summe. Eva Oberschelp (Grüne) schlug vor, auf dem Platz vor dem Gebäude einen Wochenmarkt zu installieren. Jürgen Knorz (CDU) wünschte sich, rund um dieses „Einzeldenkmal“ mehr Platz zu schaffen, er könnte sich einen Bürgerpark mit Spielfläche vorstellen. Zudem gab es die Anregung, dort eine Bewegungsstätte für Jung und Alt zu installieren.

Der „städtebauliche Haupteingang“ von Niederkleen liege zwischen Festplatz und Alter Turnhalle, erläuterte Tropp. Er könnte attraktiver gestaltet werden. Ein von Niederkleener Bürgern vorgeschlagener Wochenmarkt oder auch ein kleines Café würden sich auf dem Platz vor der Turnhalle gut machen.

Der benachbarte Festplatz, auf dem alljährlich die Kirmes stattfindet, soll unbedingt erhalten bleiben. „Denn die Kirmes ist in Niederkleen heilig“, betonte der Bürgermeister. Die übrige Zeit des Jahres dient dieser Rasenplatz als Bolzplatz. Die Bürger wünschen sich hier eine Hecke als Abgrenzung zum Platz, die verhindern soll, dass Fahrzeuge auf ihm herumfahren. Dies sei aktuell immer wieder der Fall. Auch der Wunsch nach einem Jugendtreff in diesem Bereich war Thema. Dafür reiche eine Überdachung mit zwei bis drei geschlossenen Seiten, so die Idee.

Zum Vorschlag, in Niederkleen eine Skatebahn oder einen Pump Track einzurichten, sagte Marius Reusch, dass dies bereits für den Kernort diskutiert werde.

Bei der Frage, was der Ort mit seinen Strukturen auch für die Gesamtgemeinde tun könne, wurde deutlich, dass es bereits jetzt einiges im Dorf gibt, von dem ganz Langgöns profitiert. Bürgermeister Marius Reusch zählte beispielsweise das Ärztezentrum in der Bergstraße mit der Apotheke auf und unterstrich: „Der Hausarzt ist wichtig für das ganze Kleebachtal.“ Dieses Zentrum müsse deshalb unbedingt erhalten werden.