Waldbaden unter Anleitung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). Das Thema „Waldbaden“ wird immer bekannter und beliebter. Unter der japanischen Bezeichnung „Shinrin Yoku“ tritt die intensivste Form des Waldbesuches zur gesundheitlichen Prävention auch in Deutschland ihren Siegeszug an. Längst weiß man um die nachgewiesene Heilkraft der Bäume, die in Japan und Korea von der Schulmedizin anerkannt wird.

Doch der Sauerstoff ist nicht alles, was der Wald zu bieten hat. Dieter Petersen aus Linden bietet in seiner mobilen psychologischen Beratungspraxis „Lichtblick“ Kurse an, in denen auch Bäume umarmt werden. Auf Erklärungen zur Wirkungsweise und positiven Beeinflussung verschiedenster Beschwerden folgen kleine sanfte Übungen zwischen den Bäumen.

Den Wald mit allen Sinnen wahrnehmen und genießen können interessierte Teilnehmer am Samstag, dem 11. September um 16 Uhr. Treffpunkt ist auf dem kleinen Parkplatz am Waldrand neben dem Mandlerweg, der von Lang-Göns nach Dornholzhausen führt. Die Teilnahme sollte telefonisch unter 0178/5086222 angemeldet werden. Die Gebühr von 15 Euro ist bitte vor Ort in bar zu entrichten. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind gewünscht. Da die Wegstrecke gering und die Gehgeschwindigkeit langsam ist, können auch ausdrücklich ältere Personen mit wenig Kondition teilnehmen.