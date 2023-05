Waldfest und Traktortreffen in Cleeberg

Langgöns-Cleeberg . Die diesjährige Auflage des Waldfestes am Waldsportplatz in Cleeberg startet am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 18. Mai. Die Traditionsveranstaltung wird in diesem Jahr vom Schützenverein Cleeberg 05 ausgerichtet. Als ganz besonderer Programmpunkt erwartet die Besucher zum dritten Mal ein großes Traktortreffen. Bereits beim ersten Traktortreffen vor sechs Jahren gab es ca. 130 Traktoren zu besichtigen.