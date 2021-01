Waldkita könnte im Paul-Schneider-Freizeitheim Einzug halten

Im Paul-Schneider-Freizeitheim soll ein Waldkindergarten eingerichtet, ein Grundsatzbeschluss im Februar gefasst werden. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Um im Paul-Schneider-Freizeitheim in Dornholzhausen einen Waldkindergarten einrichten zu können, soll der Gemeindevorstand in Vertragsverhandlungen mit dem evangelischen Kirchenkreis Lahn-Dill als Träger der Einrichtung treten. Dies empfahlen die Mitglieder des Langgönser Sozialausschusses um Ahmed Karadag (SPD) in ihrer virtuellen Sitzung einstimmig der Gemeindevertretung. CDU und Grüne votierten mit insgesamt vier Stimmen dafür, SPD und FW enthielten sich mit insgesamt drei Stimmen. Vorangegangen war eine kontroverse Diskussion. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) begrüßte in der Runde auch vier Vertreter des Kirchenkreises mit Superintendent Dr. Hartmut Sitzler an der Spitze.

Ahmet Karadag kritisierte, dass die Antwort auf einen 45 Fragen umfassenden Katalog der SPD zu dem von Gemeindevorstand und Kirchenkreis erarbeiteten Projektpapier erst um 18.30 Uhr am Sitzungstag vom Bürgermeister per Mail verschickt worden war. Reusch erwiderte: "Ich habe die Mail bewusst so verschickt, weil die Antworten in der Sitzung verlesen werden, das ist das übliche Prozedere." Der Rathauschef bekannte, dass er sich über die Anfrage der SPD geärgert habe: "Es geht hier erst mal um die grundsätzliche Entscheidung, einen Waldkindergarten einzurichten. Detailfragen wie zu Parkplätzen und Brutto- oder Nettokosten sind für die Entscheidung in diesem Gremium heute völlig irrelevant." Er habe die Fragen "positiv ausgedrückt, als verwunderlich", empfunden, "negativ ausgedrückt als Unterstellung, dass noch vieles unausgegoren ist. Über dieses Stöckchen wollte ich nicht springen", machte Reusch klar. Karadag: "Die Verärgerung über solche Fragen sollte nicht dazu führen, dem Ausschuss eine adäquate Vorbereitung zu entziehen." Kristine Tromsdorf (SPD) betonte, es sei "ein gutes Recht, Fragen zu stellen." In seiner schriftlichen Antwort auf den Fragenkatalog spricht der Bürgermeister von einem "grundsätzlichen Missverständnis" im Hinblick auf das Projektpapier: "Dieses stellt die Eckpunkte und den Rahmen einer möglichen Kooperation zwischen beiden Institutionen zur Fortführung und Weiterentwicklung des Paul-Schneider-Heims dar. Die insgesamt 45 Fragen beziehen sich aber weitestgehend auf Ausführungsdetails, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht feststehen können, sondern sich erst aus den konkreten Vertragsverhandlungen, beziehungsweise den Umbauplanungen und der Betriebsgenehmigung ergeben werden."

Beim Thema Waldkita selbst befürchtete Markus Beppler (FW) Schwierigkeiten, Personal zu finden und interpretierte die Kita-Belegungsprognose: "Ich sehe keinen Bedarf für eine neue Einrichtung, zumal in Cleeberg eine neue Gruppe aufgemacht werden kann." Tromsdorf und Karadag pflichteten ihm bei.

Dem widersprach Reusch: "Die Belegungsprognose zeigt auf, dass bereits zum kommenden Kita-Jahr (August 2021) die Kapazitäten der Einrichtungen an ihre Grenzen kommen werden. Daher besteht auch zukünftig ein dringender Bedarf, zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen. Vermutlich werden die möglichen neu entstehenden Plätze in der angedachten Naturkita schon in den nächsten Jahren nicht ausreichen, und es müssen weitere Plätze geschaffen werden", heißt es in der Antwort auf die SPD-Anfrage. Abschließend betont der Bürgermeister in dem Schreiben, "dass es hier um eine grundsätzliche Willensbekundung geht, ob man ein solches Projekt angehen und partnerschaftlich mit dem Kirchenkreis umsetzen will. Eine finale Beschlussfassung über einen auszuhandelnden Vertrag ist der Gemeindevertretung wiederum vorzulegen."

Der Vorschlag des Ausschussvorsitzenden, das Thema zu vertagen und den neu konstituierten Gremien nach der Kommunalwahl im März zu überlassen, fand bei CDU und Grünen keine Zustimmung.

Jürgen Knorz (CDU) deutete die Belegungsprognose, dass "die Kapazitäten vielfach bis ans Limit gehen", zudem sei es "wünschenswert, die Gruppengrößen zu verkleinern". Er appellierte, "unseren Beitrag zu leisten, das Freizeitheim wieder fortzuführen und an dieser Stelle sehr, sehr kostengünstig eine Waldkita einzurichten. Dieses klare Statement sollte noch vor der Kommunalwahl an die Kirche gegeben werden." Isabell Dern (Grüne) schloss sich dem an. Auch Arvid Geis, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Gemeinde Langgöns, zeigte sich vom Standort im Freizeitheim begeistert. Hartmut Sitzler drückte seine Bereitschaft für eine Kooperation mit der Gemeinde aus: "Das ist eine schöne Perspektive, wir stehen inhaltlich hinter dem Waldkindergarten!" Im März wird auf der Kirchensynode die Grundsatzentscheidung über die Zukunft des Paul-Schneider-Heims getroffen.

Reusch verwies außerdem darauf, dass die geplante Wald-Kita von Kindern aus allen Ortsteilen besucht werden könne und somit "flächendeckend in allen Kitas ein bisschen Luft geschaffen wird, was die Plätze angeht."