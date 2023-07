Wasser und Obst machen Langgöns attraktiv

Die Koalition aus CDU und Grünen fragte an, inwieweit der Gemeindevorstand das Ende 2022 Jahres beschlossene Aktionsprogramm zur Personalerhaltung und -gewinnung umgesetzt hat. Der Bürgermeister berichtete, die Bereitstellung von kostenlosem Obst und Getränken in allen Kitas, im Rathaus und im Bauhof sei umgesetzt. Die Praktikantenvergütung wurde von 125 auf 225 Euro angehoben. Bei Praktikanten im Anerkennungsjahr als Erzieher erfolgt die Vergütung nach dem Tarif im öffentlichen Dienst und dürfe daher nicht angepasst werden. Wo immer möglich, werde die Urlaubsgewährung flexibel gehandhabt. Fort- und Weiterbildungen würden in der Regel bewilligt. Regelmäßig gebe es Supervisionen in den Kitas. Und aktuell werde ein jährliches Treffen aller Auszubildenden und Praktikanten für Kitas geplant, um einen leichteren Austausch untereinander zu ermöglichen. Die Gemeinde habe auch das Jobleasing für Fahrräder und E-Bikes eingeführt. Zudem können die Beschäftigten aus Zuschüssen von 49 Euro pro Monat wählen. Diese reichten von Mitgliedschaften in Sportvereinen oder dem Deutschlandticket bis hin zu Tankgutscheinen.