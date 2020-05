„Webinar“ zum „Naturschutz unter Wasser

Jetzt teilen:

LANGGÖNS/LINDEN - (ikr). Zu einem „Webinar“ zum Thema „Naturschutz unter Wasser – Tauchgänge in hessischen Seen“ lädt Rainer Stoodt, Tauchlehrer beim Verein Grün-Weiß-Gießen, für Dienstag, 26. Mai, ab 19 Uhr ein. Inhalte des Online-Seminars sind die Erläuterung der Lebensraumtypen unter Wasser und deren typische Vertreter, der Zustand der hessischen Seen, Ursachen und weitere Projekte. Das Webinar richtet sich an interessierte Taucher sowie Naturschützer, die bisher nur mit Gummistiefeln im Wasser waren.

Stoodt erklärt dazu, dass seit einigen Jahren hessische Taucher in den heimischen Seen unterwegs sind, um systematisch die Welt unter Wasser zu beobachten und die gewonnenen Daten aufzuschreiben. Dabei sehen sie fantastische Unterwasserwelten mit enormer Biodiversität und ausgedehnten unterseeischen Wiesen, aber auch artenarme verschlammte Seen, deren Ursache oft menschengemacht ist. Dieses „Citizen-Sciences-Projekt” wird vom Nabu und dem Hessischen Tauchsportverband getragen.

Stoodt koordiniert es in Hessen und wird im Rahmen des Webinars die besonderen Lebensräume unter Wasser vorstellen und über die Ergebnisse der Tauchgänge berichten. Eine Teilnahme am Webinar ist nur möglich nach einer Anmeldung unter https://www.edudip.com/de/webinar/naturschutz-unter-wasser-ergebnisse-hessen-2019/265836.