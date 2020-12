Weihnachtsmann gab Einstand in Oberkleen

Ho, Ho, Ho: Der Weihnachtsmann war bereits in Oberkleen unterwegs. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

OBERKLEEN - Da staunten viele Kinder in Oberkleen, denn plötzlich stand ein leibhaftiger Weihnachtsmann vor der Haustüre. Das war eine schöne weihnachtliche Überraschung für die Mädchen und Jungen in dem Kleebachdorf. Der TSV Oberkleen hatte sich diese liebenswerte Aktion ausgedacht: Normalerweise besucht jedes Jahr der Weihnachtsmann die Waldweihnacht auf dem Waldsportplatz des TSV Oberkleen - aber in diesem Jahr musste diese aus den bekannten Gründen ausfallen. Die Vereinsverantwortlichen um ihren Vorsitzenden Herbert Röhrich wollten den Kindern aber trotzdem eine Freude bereiten. Und so spazierte der TSV-Weihnachtsmann, der bei näherem Hinschauen eine auffällige Ähnlichkeit mit Steffen Ritter, bekannt als Faschingspräsident des TSV, aufwies, am Samstag vor Weihnachten durchs Dorf und besuchte die Familien, deren Kinder zuvor angemeldet worden waren, selbstverständlich unter Einhaltung aller coronabedingten Hygieneauflagen. Insgesamt 33 Kinder aus 19 Haushalten wurden von dem Mann im roten Kapuzenmantel und seinen fleißigen Helfern aufgesucht. Die Kleinen freuten sich über Tüten voll mit Nüssen, Obst und Schokolade. Im Gegenzug wurde der Weihnachtsmann mit Plätzchen und selbstgemalten Bildern beschenkt, sogar Gedichte und kleine Lieder wurden vorgetragen. Der Überraschungsgast wünschte allen Kindern und ihren Eltern ein schönes und frohes Weihnachtsfest und sorgte mit seinem Besuch für strahlende Kinderaugen.