Weinmann auf dem Siegertreppchen

Josef Weinmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM/ LANGGÖNS/HÜTTENBERG - Pohlheim/ Langgöns/Hüttenberg (gdi). Am diesjährigen Saisonende staunten die Mitglieder der Brieftaubenvereinigung Hüttenberg im Verbund Gießen Süd nicht schlecht, als in den "Wettkampfabteilungen" Jungtauben-Flug Roland Schuster (Oppershofen) und beim Alttauben-Flug Josef Weinmann (Niederkleen) den Siegerpokal in Händen hielten. Denn auch im Vorjahr 2020 standen beide Taubenzüchter in diesen Klassen auf dem ersten Podestplatz.

Jüngst war der fünfte Wettflug der Jungtauben auch zugleich der finale Abschluss der diesjährigen Reisetauben-Meisterschaften der Alt- und Jungtauben der RV Hüttenberg in der Fluggemeinschaft Gießen-Süd. Von der Corona-Pandemie fast unbemerkt, haben an den Wochenenden von Juni bis September die Tauben-Sportfreunde aus der mittelhessischen Region ihre Tauben ins Saarland und bis in die französische Region um Paris transportiert. Nach dem Auflass vor Ort begann dann der Flugwettbewerb in die heimischen Schläge der Züchter hier in der RV Hüttenberg. Gingen auf den ersten 13 Wettbewerbsflügen bis Anfang September ausschließlich die Alttauben der Jahrgänge 2020 und älter an den Start, waren nun auf fünf Wettbewerbsflügen die Jungtauben vom Jahrgang 2021 gefordert.

Und so wurde es auch noch einmal sehr spannend beim letzten Preisflug der Jungtauben aus der französischen Stadt St. Dizier. Neun Züchter hatten 267 Tauben gesetzt. Hier gewann ein Oppershofener vor Gerhard Waldschmidt (Großen-Linden), Josef Weinmann (Niederkleen) und Hans Horn (Watzenborn-Steinberg).

Bei der RV-Meisterschaft der Alttauben gab es folgendes Ergebnis: 1. Josef Weinmann, 2. Roland Schuster (Oppershofen) und 3. Friedel Söhngen, in der Weibchenmeisterschaft: 1. Weinmann, 2. Schuster und 3. Söhngen, sowie in der Jährigen-Meisterschaft: 1. Weinmann, 2. Söhngen und 3. Hans Horn.

Geschäftsführer Horn gratulierte nicht nur den beiden RV-Meistern 2021, sondern bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Einsatzgeschäftes beigetragen hatten. Einen besonderen Dank sprach er den Helfern vom Geflügelverein Langgöns und dem Flugleiter Florian Pitz aus.

Mit dem Abschluss der Flugsaison ist nun wieder Ruhe in die Taubenschläge eingekehrt. Die Züchter jedoch werden alsbald die neuen Paare für die Aufzucht "Anpaaren", damit eine möglichst gesunde und effektive Traubennachzucht im Frühjahr 2022 aus den Eiern schlüpft. Foto: Dickel