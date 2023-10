Wer steckt hinter dem Halloween-Haus in Langgöns?

Der Friedhof der Kuscheltiere im Vorgarten von Familie Broermann. Beim Halloween-Haus in Langgöns laufen die Vorbereitungen für das Wochenende auf Hochtouren.

Seit einigen Jahren zieht es Halloween-Fans Ende Oktober ins Gruselhaus nach Langgöns. Was die Inhaber motiviert, auch in diesem Jahr ihr Zuhause in ein Horror-Haus zu verwandeln.