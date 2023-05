Werkzeugwagen als Spende für die Feuerwehr in Cleeberg

Langgöns-Cleeberg. Mit der Spende eines voll bestückten Werkzeugwagens hat Wolfgang Walberer die Mitglieder der Feuerwehr Cleeberg im Rahmen einer Übung der Einsatzabteilung überrascht. Walberer war lange Jahre aktiver Feuerwehrmann und Mitglied des Feuerwehrvereinsvorstandes in Cleeberg. Als erster Jugendwart ist er in die Geschichte der 1983, also vor 40 Jahren, gegründeten Jugendfeuerwehr in Cleeberg eingegangen. Der Werkzeugwagen wird jetzt zur Wartung und Pflege der Cleeberger Feuerwehrgerätschaften eingesetzt.