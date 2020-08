Werner Veit aus Dornholzhausen beherrscht ein fast vergessenes Handwerk

So geht das: Werner Veit beim Dengeln einer Sense. (Foto: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN - Die Kunst, eine Sense zu „dengeln“, also zu schärfen, wer versteht sich heute noch auf diese alte handwerkliche Fertigkeit? Als Corinna Kabot, Streuobst-Pädagogin aus Dornholzhausen, im Gespräch mit dem 75-jährigen Werner Veit erfuhr, dass er Sensen dengeln kann, bat sie ihn, ihr dies doch einmal vorzuführen. Denn zum Mähen um die Obstbäume herum eignet sich die Sense ideal. Das Vorhaben sprach sich herum und schließlich trafen sich ein knappes Dutzend interessierte Personen auf einer Wiese bei Dornholzhausen, um unter Anleitung von Werner Veit das Dengeln zu üben.

„Willem, kannst du mir eh mo deh Soas dengeln, bei mir schneid deh nett so goot…? Diese Anfrage zum Schärfen der Sense an meinen Vater Wilhelm Veit hörte ich öfter als Kind“, erzählte Werner Veit zu Beginn des Treffens. Er erinnerte sich: „Mein Vater hatte einen sehr präzisen Hammerschlag aus dem Handgelenk. Er konnte einen Nagel in einen 1000 Jahre alten Eichenbalken schlagen.“ So erlernte der junge Werner das Dengeln buchstäblich aus erster Hand: „Beim Dengeln soll eine vier bis sechs Millimeter breite Bahn an der Sensenschneide sehr dünn verdichtet (geschmiedet) werden. Sie muss so dünn sein, dass man mit einem Wetzstein nachschärfen kann“, erklärte er.

Zum Dengeln braucht man einen Dengel-Klotz und den Dengelhammer, er hatte in der Regel zwei Finnen (spitzes Ende des Hammers), schön gerundet und leicht ballig. Werner Veit hat zwei Arten zu dengeln: Auf dem klassischen Dengelklotz mit dem Hammer mit zwei Finnen sowie auf dem ungarischen Finnenamboss, den der Opa seiner Frau aus Ungarn mitbrachte. Da legt man die Oberseite der Sense mit der schmalen Dengelbahn vier bis sechs Millimeter breit auf den Finnenamboss und schlägt mit der Hammerbahn (dem dicken Ende des Hammers). „Letzteres ist eine sehr gute Methode, wenn man nicht so ganz präzise mit dem Hammer schlagen kann“, erläuterte der Experte.

Bei diesem nicht alltäglichen Treffen, bei dem sich allen voran die Frauen engagierten, kam manche alte Sense aus Ur-Opas Zeiten zum Vorschein. „Es sind edle Stücke, die man in dieser Qualität heute gar nicht mehr kaufen kann“, verdeutlichte Werner Veit den Wert der historischen Sensen. Am Ende des Kurses stellte er noch aus Schiefer ein Herz her und schenkte es den Gastgebern, die ihre Wiese zur Verfügung gestellt und für Verpflegung gesorgt hatten.

Für Corinna Kabot hat die alte Frage „Kannst du mir die Sense dengeln?“ heute wieder eine hohe Aktualität: „Für das duftende Heu finden sich immer Tierhalter, die es Pferden, Schafen, Ziegen oder Kühen verfüttern. Auch können Heusäckchen hergestellt werden, mit denen man den Sommerduft mit in den Winter nehmen kann!“ Das Heu hat auch während seiner Lagerung Vorzüge. „Kinder spielen gerne in Heuschobern und Katzen bringen ihre Jungen dort zur Welt“, erinnert die Streuobstpädagogin, die auch die Gruppe der „Tanzlustigen“ in Dornholzhausen leitet, die sich Corona-bedingt momentan im Wald und auf Wiesen trifft. Corinna Kabot ist vom Mähen mit der Sense ganz begeistert: „Es ist leise, meditativ und ein wahres, kostenloses Fitnesstraining!“ Kleinere Mengen an Gras oder Getreide können auch mit der Sichel gemäht werden. „Um diese zu schärfen, muss man das Wetzen beherrschen. Deshalb plane ich eine weitere Veranstaltung, bei der in dieser Kunst erfahrene Personen ihr Wissen weitergeben können.“

Das Gruppendengeln im Freien war auch sehr kommunikativ: Zwei ältere Dorfbewohnerinnen, die zuschauten, erzählten von ihren Kindheitserfahrungen mit der Sensenmahd; dem lauten Klopfen der dengelnden Männer, der Fahrt oben auf dem hochbeladenen Heuwagen. Davon, dass Mädchen keinen Beruf erlernen durften, weil sie in der Landwirtschaft mitarbeiten mussten. Noch vor der Schule mussten die Kühe gefüttert werden. Die Sensen wurden abends gedengelt, um früh am Morgen einsatzbereit zu sein, zur günstigsten Zeit für die Sensenmahd.

Interessant sind auch die uralten kulturhistorischen Deutungen im Zusammenhang mit dem Dengeln, wie Corinna Kabot erzählte: „Ende Juli/Anfang August ist alljährlich die Zeit der Getreideernte. Schon die Kelten feierten dann das sogenannte ‚Schnitterfest‘. Durch den Tod des Getreides konnten die Menschen das lebensnotwendige Brot backen. So kam es auch, dass der Tod mit einer Sense in der Hand dargestellt wurde. Die Sense steht so auch für das Ende eines Lebensabschnitts und den Beginn der Erntezeit.“