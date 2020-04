Wertstoffhof nimmt ab heute wieder Material an

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Der Wertstoffhof der Gemeinde Langgöns ist wieder geöffnet, nachdem er aufgrund Corona geschlossen war. An diesem Donnerstag, 30. April, wird von 15 bis 19 Uhr Material angenommen. Ab Mai ist der Wertstoffhof dann wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Diese sind donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. Um jegliche Gesundheitsgefährdung der Anlieferer und Mitarbeiter auszuschließen, werden die Anlieferer gebeten, in ihren Fahrzeugen zu warten, bis sie mit dem Abladen an der Reihe sind und den Anweisungen der Mitarbeiter unbedingt Folge zu leisten.

Kostenlose Nutzung

Nutzen dürfen den Wertstoffhof Langgöns alle Bewohner des Landkreises Gießen, und zwar kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die abzugebende Menge sollte eine Kofferraumladung beziehungsweise einen halben Kubikmeter oder beispielsweise bei Astschnitt einen kleinen Anhänger voll nicht überschreiten. Angenommen werden Altholz (unbehandelt, lackiert oder lasiert, es sollte jedoch nicht mit Holzschutzmitteln behandelt sein), Metalle (jedoch keine Autoteile, keine explosiven oder ölverschmutzten Dinge), Bauschutt (jedoch kein Porenbeton wie Ytong, kein Asbest, keine Gipskartonplatten wie Rigips und keine Erde), Elektro-Kleingeräte bis Toastergröße, Astschnitt (astig, kein Gras), Papier und Pappe flach gelegt, Hartkunststoffe wie zum Beispiel Gartenstühle, Regenfässer, Bobby Cars (keine Rollläden, Gartenschläuche und Öltanks), Energiesparlampen und echte Korken (kein Plastik).

Andere Anlaufstellen

Was in einem kommunalen Wertstoffhof nicht abgegeben werden kann (wegen der Abfallart oder –menge), kann weiterhin an folgenden Orten – zum Teil kostenpflichtig – abgegeben werden: Im Abfallwirtschaftszentrum, Lahnstraße 220 in Gießen oder bei der Sperrmüllabfuhr auf Anmeldung.