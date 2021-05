Wertvolles Gut nicht verfallen lassen

Die Patenschaft über gleich 30 Bäume hat die Familie Müller (r.) übernommen, darüber freuen sich auch (v. l.) Uwe Müller, Marius Reusch, Christian Ulm und Max Clewing. Foto: Rieger

LANGGÖNS - "Wir möchten die Obstbäume an Paten verpachten und so die Bürgerschaft mit ins Boot nehmen, um dieses wertvolle Gut nicht verfallen zu lassen", betonte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch bei der Vorstellung der Aktion "Patenschaft für Obstbäume - Landschaft erhalten und Obst ernten".

Die Gemeinde besitzt in den sechs Ortsteilen eine Vielzahl von hochstämmigen Obstbäumen, von denen bislang nur einige wenige von Paten gepflegt und geerntet werden. Ein großer Teil wird, soweit möglich, mit entsprechendem Aufwand und auch entsprechenden Kosten durch die Gemeinde gepflegt. "Wir möchten dadurch die Bäume dauerhaft als wunderbaren und nachhaltigen Bestandteil der heimischen Natur erhalten und sie auch als Lebensraum für Insekten und viele Wildtierarten bewahren", erläuterte der Rathauschef. Gleichzeitig liefern diese Bäume fast jedes Jahr große Mengen Obst. Gerade die vielen alten Apfel- und Birnensorten mit ihren besonderen Aromen eignen sich hervorragend zum Frischverzehr.

Um auch zukünftig den Erhalt dieser Obstbäume zu sichern, sucht die Gemeinde Einwohner, die langfristig eine Patenschaft für einen oder mehrere Obstbäume übernehmen und denen dann dauerhaft das Recht zur Ernte dieser Bäume für die Zeit der Patenschaft zugesprochen wird. Im Gegenzug pflegen die Paten die Bäume. Die Patenschaft für gleich 30 Bäume am Mandlerweg in Lang-Göns haben Astrid und Werner Müller sowie deren Sohn Jörg mit seiner Familie übernommen. "Die Bäume waren verwildert und brachten nur noch einen geringen Ertrag. Wir haben ihnen einen ordentlichen Schnitt verpasst, dadurch werden sie gesünder, bekommen weniger Schorf und Pilze, auch der Ertrag wird wieder mehr", erzählt Werner Müller. Sogar seine Enkel halfen tatkräftig mit. Beratend zur Seite habe Ottmar Kaulich gestanden, dessen Enkel ebenfalls etliche Bäume am Mandlerweg übernommen hat. "Gerade wo auch Regionalität aktuell in aller Munde ist, macht eine Patenschaft Sinn! Das Obst ist nicht in Plastik verschweißt und naturrein, gerade den Kindern schmeckt der Apfelsaft gut, auch der Apfelwein ist sehr lecker", weiß Astrid Müller aus Erfahrung. "Durch die verschiedenen Sorten wird der Saft besonders gut", unterstreicht Jörg Müller. Entlang der Bäume am Mandlerweg besitzt Werner Müller Ackerland. Hier hat er auf der Länge von einem Kilometer entlang der Straße rechts und links Blühstreifen angelegt. "Das wird im Sommer ein richtig schönes Bild geben", freut sich der Bürgermeister. Er lobt die Familie Müller: "Das ist ein vorbildhaftes zivilgesellschaftliches Engagement im besten Sinne, ich hoffe auf viele Nachahmer!"

Astrid Müller, ehemalige Ortsvorsteherin von Lang-Göns, informierte, dass der Ortsbeirat entlang der Alten Kirchgönser Straße bereits 2020 und auch schon im Frühjahr für einen Grundschnitt der Obstbäume gesorgt habe. Die Grundschule in Lang-Göns habe bereits Interesse an der Ernte signalisiert, um Apfelsaft selber herzustellen. In Niederkleen hat sich eine Gruppe um Hanni Langen gebildet, die sich um die Pflege und Betreuung der dortigen Obstbäume kümmert.

Ein dickes Lob von Werner Müller erhielten Christian Ulm und sein Team vom Bauhof der Gemeinde: "Zwei große Container voll mit herausgeschnittenem Astwerk haben die Männer vom Bauhof abtransportiert." Bauhof-Mitarbeiter Max Clewing hat die Bäume der Gemeinde in ein Kataster aufgenommen. Sie sind jetzt alle kartiert, nummeriert und haben Plaketten bekommen: "Das ist jetzt wieder richtig übersichtlich", freut sich Umweltberater Uwe Müller.

Wer an einer Baumpatenschaft Interesse hat, wird gebeten, sich beim Liegenschaftsamt der Gemeinde Langgöns, 06403/902057 oder per E-Mail: L.Paprot@langgoens.de zu melden.