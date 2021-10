Wir bauen eine Lego-Stadt!: Aktion des CVJM Dornholzhausen

Stolz konnten die jungen Teilnehmer am Ende der Aktion ihre komplette Lego-Stadt präsentieren. Foto: Weil

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Langgöns (jowe). Wir bauen eine Lego-Stadt! Zu diesem Motto hat der CVJM Dornholzhausen eine Aktion für Kinder und Familien durchgeführt. 30 Kinder ab sieben Jahren waren zu unterschiedlichen Bauzeiten im "Haus der Gemeinschaft" in Dornholzhausen damit beschäftigt, in kleinen Teams verschiedenste Wohn- und Hochhäuser, eine Eisenbahn mit Bahnbetriebswerk und Hochbahnhof, einen Zoo, Kirche, Strandhotel, Leuchtturm und vieles mehr zu errichten. Kinder ab fünf Jahren hatten in einer gesonderten Bauzeit die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Elternteil einen Bausatz zu bauen und damit die Stadt mit Leben zu füllen. So entstanden Autos, Schiffe, Hubschrauber, Feuerwache ... bis hin zur Prinzessinneninsel. Am Ende ist eine gesamte Stadt mit einer Länge von etwa zehn Metern entstanden.

Möglich wurde das Projekt durch den Einsatz von Knut und Margarete Ahlborn aus Hagen. Sie arbeiten dort für die christliche Organisation "KidsTeam" und konnten ihr Know-how von vielen Legoeinsätzen in das Projekt einfließen lassen. Für die Kinder gab es täglich eine Bibelgeschichte, in der sie manches über Gott, den "besten Baumeister der Welt", erfahren konnten.

Am Sonntag ließen sich die Familien mit ihren Kindern zu einem Familiengottesdienst einladen. Sebastian Spieß, erster Vorsitzender des CVJM Dornholzhausen, und Stefanie Werth als leitende Jungscharmitarbeiterin gestalteten den Gottesdienst gemeinsam mit Knut Ahlborn. Hier gab es eine bunte Mischung aus Lego-Rap, Bewegungsliedern und einer biblischen Geschichte.

Bei einem Preisrätsel, in dem zuvor die Anzahl von Legosteinen in einem Glashaus geschätzt werden mussten, freuten sich fünf Kinder und Erwachsene über kleine Lego-Präsente. Nach dem Familiengottesdienst erfolgte die Präsentation der Lego-Stadt. Die Eltern und Besucher staunten nicht schlecht über die tollen Bauwerke, die in den drei Tagen entstanden waren. Manche Eltern äußerten den Wunsch, diese Aktion bald wieder durchzuführen. Auch das Mitarbeitenden-Team des CVJM zieht eine positive Bilanz der LEGO-Tage und erhofft sich weiterhin gute Besucherzahlen in den verschiedenen Kindergruppen.

Alle Veranstaltungen fanden natürlich unter den aktuellen Corona-Regeln statt.