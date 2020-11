Wird aus Dornholzhausner Freizeitheim ein Bildungszentrum?

Was könnte künftig alles unter dem Dach des Paul-Schneider-Freizeitheims stattfinden? Ein Ausschuss des Kirchenkreises an Lahn und Dill hat jetzt einige Ideen erarbeitet. Archivfoto: Rieger

DORNHOLZHAUSEN - Seit Juli 2019 ist das Paul-Schneider-Freizeitheim wegen Personalmangels geschlossen. Generationen von Konfirmanden des evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill haben dort ihre "Konfi-Freizeiten" verbracht. Wie es mit dem Freizeitheim weitergehen soll, hat die Kirche jüngst auf ihrer Herbstsynode beraten.

Über die Zukunft des defizitären Freizeitheims in Dornholzhausen diskutierte Anfang November die Synode des Kirchenkreises. Den Kirchenvertretern wurde ein Bericht des Paul-Schneider-Freizeitheim-Ausschusses vorgelegt. Das Papier beschäftigt sich mit der Alternative zum Verkauf der Anlage. Immer wieder wurde ein waldnaher Kindergarten für die Gemeinde Langgöns ins Spiel gebracht.

"Als Alternative zu einem Verkauf schlagen wir die Umgestaltung des Freizeitheims zu einem Bildungs- und Begegnungszentrum vor", heißt es in dem Bericht, der unter der Leitung von Pfarrer Hartmut Sitzler erstellt wurde. Sitzler wurde Mitte September zum neuen Superintendenten gewählt. Das Ziel des Ausschusses: Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für das Freizeitheim in einem Zukunftskonzept erarbeiten.

Dabei solle der waldnahe Kindergarten einen Ankerpunkt des Konzepts darstellen. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit sehe der Ausschuss in einem differenzierten Übernachtungsangebot - also beispielsweise an verschiedene Jugend- und Seminargruppen. Übernachtungsmöglichkeiten soll es sowohl in Zweibettzimmern sowie in Ferienwohnungen geben. Denkbar für den Ausschuss ist außerdem die Etablierung eines Freiwilligen evangelischen Jahres, heißt es im Bericht.

"Dazu sollen die Gebäude unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ertüchtigt und ausgehend vom Gelände weitere Bildungskomponenten wie etwa ein Schöpfungspfad angelegt werden", geht aus dem Papier hervor. Das Freizeitheim solle ein Ort für Bildungsangebote unter evangelischem Vorzeichen werden. "Dabei möchten wir den Schwerpunkt auf Schöpfungsverantwortung und Leben auf dem Land legen", erklärt der Ausschuss.

Seit der Schließung des Freizeitheims befindet sich dessen Betreiber, der evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill, in Gesprächen mit der Gemeinde Langgöns, um eine für beide Seiten gewinnbringende Lösung zu finden.

Wie und ob die Gemeinde das Paul-Schneider-Heim in Verbindung mit einem waldnahen Kindergarten nutzen kann, soll in der Sitzung des kommunalen Sozialausschusses am 23. November erneut behandelt werden.

"Hier sind wir ziemlich weit vorangekommen und stehen kurz vor einem Abschluss", hatte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) bereits im April gesagt. Zum aktuellen Stand könne er derzeit nichts sagen und wolle der anstehenden Ausschusssitzung nicht vorgreifen, erklärte er auf Nachfrage dieser Zeitung.

Auch die Planung der Kirche, bereits vor der geplanten Synode im Juli eine Entscheidung zu treffen, musste vertagt werden.

Grund für den zeitlichen Verzug ist die Corona-Pandemie. Der Kirchenkreis hofft, dass die Synode aber im Frühjahr eine Entscheidung über die Zukunft des Freizeitheims treffen kann.