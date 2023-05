Wo die Hähne um die Wette krähen

Beim Hähnewettkrähen müssen die gefiederten Kandidaten in einer Stunde so oft wie möglich krähen. 24 Hähne waren in den Kategorien Großrasse und Zwergrasse am Start, Preisrichter zählten vor jedem Käfig, wie oft ein „Kikeriki” erschallte. In der Kategorie Großrasse platzierten sich auf den ersten beiden Plätzen gleich zwei Hähne der englischen Rasse Orpington von Züchter Reinhold Watz. Sie krähten 54 und 32 Mal. Auf den dritten Rang kam ein Hahn der Rasse Bielefelder von Züchter Steffen Wenzel, der 13 Mal krähte. In der Kategorie Zwergrasse platzierte sich ein Hahn der Rasse New Hampshire von Bernd Hartmann mit 123 Kikerikis auf Platz eins, gefolgt von einem Hahn der Rasse Bantam von Matthias Müller mit 94 Kikerikis. Auf den dritten Platz kam mit 49 Mal Krähen der New Hampshire-Hahn von Werner Müller.