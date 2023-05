Wo kommt das Wasser für den Sportplatz her?

Weiteres Thema im Sozialausschuss war das Freizeitgelände für Jugendliche auf dem Festplatz in Lang-Göns, es ist das erste im Rahmen des IKEK entwickelte Projekt, das in der Großgemeinde umgesetzt wird. Bürgermeister Reusch sagte, alle Aufträge seien vergeben, der Förderbescheid habe bereits Ende 2022 vorgelegen. Errichtet werden sollen auf der Fläche zwischen Festplatz und Bahnunterführung am Lochermühlsweg ein Pumptrack, das ist eine mit Wellen angelegte Strecke für Mountainbiking, ein Käfigsportplatz und ein Calisthenics-Bereich für Eigengewichts-Übungen an Stangen. Hinzu kommen eine Aufenthaltsfläche und eine Lounge. Das Ganze soll bis Mitte Juli fertig sein. Bei der Einweihung, in die Jugendliche eingebunden werden sollen, könnte auch eine professionelle Pump-Track-Vorführung stattfinden, das wurde seitens des Herstellers angeboten.