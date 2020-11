„Wuchtiges Beben“ wahrgenommen

Blick auf den Steinbruch Niederkleen in Richtung Westen. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - Es ist Dienstag, der 17. November, 10.56 Uhr. Uli Wohlrab sitzt in seinem Haus in der Straße „Zur Burg“ 3a in Niederkleen im Büro, als er „ein recht wuchtiges Beben“ im Haus wahrnimmt. Das Gebäude ist eines der Häuser, die dem Steinbruch am Ortsausgang am nächsten liegen. Und so hat Uli Wohlrab gleich den Verdacht, dass die Erschütterung durch eine Sprengung auf dem Gelände verursacht wurde. Er erzählt: „Ich habe weder Spreng-Vorsignale noch einen Detonationsknall wahrgenommen, was aber meiner Schwerhörigkeit geschuldet sein kann.“ Das Beben sei aber ein ganz typisches Spreng-Beben gewesen, „wie es früher, zu aktiven Zeiten im Steinbruch, ja häufiger vorkam, es war auch nicht gerade sacht“, befindet der Niederkleener, der zu einer Gruppe von Bürgern gehört, welche sich in einer „Arbeitsgruppe Steinbruch“ zusammengeschlossen haben und die Aktivitäten des neuen Steinbruchpächters, der dort seit Januar 2018 den Betrieb führt, kritisch verfolgt: „Ich weiß natürlich nicht, inwieweit Sprengungen derzeit erlaubt sind und ob die vorher angemeldet werden müssen. Bei uns hat jedenfalls niemand eine Sprengung angekündigt“, berichtet er. Sein Nachbar Jonas Gatzka, der ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude bewohnt, sagt: „Ich empfand die Erschütterung als nicht gerade sanft. Da ich so etwas noch nie erlebt habe, sogar als extrem! Ein Warnsignal konnte ich ebenfalls nicht vernehmen, allerdings meinte ich, die Detonation gehört zu haben. Die Erschütterung ließ Wände und Ofen wackeln. Auf Nachfrage bei der Gemeinde wurde mir gesagt, dass keine Sprengung stattfand.“

Eine Nachfrage dieser Zeitung bei der immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde, dem Regierungspräsidium Gießen (RP), brachte Aufklärung: „Für den Kalksteinbruch Niederkleen liegt eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vor“, informierte der Stellvertretende Pressesprecher des RP, Thorsten Haas. Es seien bis zu zehn Sprengungen im Monat zulässig. Die Betriebszeiten sind montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis 14 Uhr. „Vor jeder Sprengung wird das RP Gießen sowie die Gemeinde Langgöns informiert“, erläuterte Haas. Sowohl die Gemeinde Langgöns als auch die Überwachungsbehörde erhielten im Anschluss an jede Sprengung einen Auszug aus dem Überwachungsprotokoll des Anlagenbetreibers. Die besagte Sprengung war für den 17. November angekündigt und wurde auch an diesem Tag durchgeführt. „Die zulässigen Grenzwerte an den Messpunkten Alte Turnhalle und Bürgerhaus in Niederkleen wurden hierbei deutlich unterschritten“, teilte der Behördensprecher mit.

Klaus Textor, ebenfalls Anwohner „Zur Burg“, weiß von mindestens einem weiteren Nachbarn, der „die starke Erschütterung auch mitbekommen hat“. Er selbst und seine Frau waren zum Zeitpunkt des Ereignisses in Butzbach. Textor, der sich seit langem kritisch mit den Sachverhalten rund um das Thema Steinbruch beschäftigt, vermutet, dass auf der untersten Sohle des Steinbruchs gesprengt wurde. „Das sind auch die kritischen Tiefen für einen hydraulischen Kurzschluss zum Kleebach. Wie weit einzelne Kalkzüge unter dem Kleebach hindurch bis zum Dorf reichen, weiß niemand. Dort können diese auch wieder näher unter der Oberfläche sein, sozusagen knapp unter den Kellerfundamenten einzelner Gebäude. Vor allem im Bereich der alten Wasserburg ist das wahrscheinlich, da deren Grundmauern auf solchen oberflächennahen Kalkzügen stehen.“ Das würde auch erklären, warum die Erschütterungen in dem Bereich so deutlich zu spüren waren.

Bürgermeister Marius Reusch bestätigte auf Anfrage die Vorab-Information des RP über die Sprengung, wegen der er aufgrund des öffentlichen Interesses auch Rücksprache mit Ralf Lang, Geschäftsführer der Steinbruch Niederkleen GmbH als Pächter, genommen hat: „Seit Beginn der neuen Pacht ist das etwa die vierte oder fünfte Sprengung, zu Beginn hatte es Probesprengungen gegeben. Bei den ersten Sprengungen waren die Auswirkungen so gering, dass gar nichts bemerkt wurde“, informierte der Rathauschef. Die Sprengung vom 17. November 2020 lag auf einer Skala bei einem Wert von 1,1, wobei der Grenzwert bei 5,0 liegt. „Bei den vorherigen Sprengungen lag der Wert bei etwa 0,3, nun war es das erste Mal, dass es einen kleinen, spürbaren Ausschlag gab“, sagte Reusch. Zur Frage, ob man solche Sprengungen vorher nicht ankündigen könnte, hat er eine klare Meinung: „Wir wollen es vorher nicht ankündigen, weil kein Anlass besteht. Es gab bisher keine Beeinträchtigungen, wir würden es nur machen, wenn man eine konkrete Gefahr sieht“, betonte er.