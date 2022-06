Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - In der Sitzung der Langgönser Gemeindevertretung fragte die SPD-Fraktion an, wann die "Überfahrschwellen" vor und hinter dem Eisenbahntunnel Fasanenweg im Ortsteil Lang-Göns installiert werden. Einen entsprechenden Antrag hatten die Sozialdemokraten im vergangenen September gestellt, um die Geschwindigkeit der Autos im Tunnel zu reduzieren. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) erläuterte, dass das Ordnungsamt aufgrund der Vielzahl an Aufgaben im Bereich Straßenverkehr sowie der allgemeinen Belastung durch die Corona-Pandemie und zuletzt den Ukraine-Krieg diese Maßnahmen noch nicht umsetzen konnten. Es bestehe insgesamt noch ein Stau an Maßnahmen in diesem Bereich.