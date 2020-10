Zehn Ideen im ersten Halbjahr eingegangen

Zukünftig sollen die Grabfelder auf den Langgönser Friedhöfen wie hier in Lang-Göns weniger in Reih und Glied, sondern parkähnlicher gestaltet werden. (Fotos: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). Die neuen Schlüsselzahlen für die Anteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Jahre 2021 bis 2023 wirken sich für die Gemeinde Langgöns positiv aus. Dies teilte Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit, der unter Vorsitz von Jürgen Knorz (CDU) per Videokonferenz tagte. Unter angenommenen gleichen Bedingungen wie in den drei Vorjahren stehen der Gemeinde insgesamt rund 57 000 Euro pro Jahr mehr zu als im Vor-Dreijahreszeitraum: Bei der Einkommensteuer, der wichtigsten steuerlichen Einnahmequelle der Gemeinde, wird die „Verteilmasse“ alle drei Jahre durch den Bund neu berechnet und auch vom Bund mit Hilfe der Schlüsselzahlen an die Kommunen verteilt. In Langgöns liegt der höhere Betrag nun bei der Einkommensteuer bei knapp 44 000 Euro, bei der Umsatzsteuer sind es knapp 9500 Euro, und beim Familienlastenausgleich sind es knapp 3000 Euro. „Bei der letzten Zuteilung der Schlüsselzahlen vor drei Jahren hatte die Gemeinde noch deutlich verloren, weil seinerzeit die Einwohnerzahlen leicht rückläufig waren. Nun haben wir eine bessere Zuteilung, was ich auf positiv veränderte Strukturen zurückführe“, resümierte der Ausschussvorsitzende zufrieden.

Bürgermeister Marius Reusch stellte die eingegangenen Anregungen beim Ideen- und Mängelanzeiger der Gemeinde Langgöns im ersten Halbjahr 2020 vor. Zehn Ideen seien im ersten Halbjahr eingegangen, alle seien „durchaus konstruktiv“ gewesen, der Gemeindevorstand habe sich schon damit befasst. Für den Kernort Lang-Göns gab es sechs Vorschläge, darunter die Anregung, eine App einzurichten, um Mängelanzeigen auch über das Smartphone einreichen zu können. Der Rathauschef berichtete, dass diese Idee bereits an das Planungsbüro, welches die Dorf-App für Dornholzhausen an den Start gebracht hat, weitergeleitet wurde. Bei einer anderen Bitte geht es um die Aufstellung von zeitgemäßen Fahrradständern für teure Räder wie E-Bikes, damit diese auch am Rahmen befestigt werden können. Die Idee soll im Umwelt- und Verkehrsausschuss beraten werden. Auch der Vorschlag, auf dem Festplatz wieder – wie früher – Basketballkörbe zu installieren, werde gerne aufgegriffen, sagte Reusch. Wenn die Grundschule nach der Renovierung wieder die Baracken auf dem Festplatz verlassen hat, wolle man „insgesamt dort schauen, was an Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden kann. Eine Fläche für Jugendliche fehlt eigentlich“, befand der Bürgermeister. Für Niederkleen wurde vorgeschlagen, zusätzliche Hundekotbeutelbehälter und Mülleimer im Bereich des neuen Feuerwehrgerätehauses anzubringen. Hier wurde der Bauhof gebeten, Standorte zu prüfen. Hans Dern (Grüne) möchte die Hundekotproblematik mit drastischen Mitteln angehen: Er schlug vor, Hundebesitzer, die es nicht für nötig befinden, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere aufzuheben, über Hundekot-DNA zu identifizieren und „saftige Strafen“ zu verhängen. Diese Vorgehensweise sahen Wilhelm Simon (SPD) und Jürgen Knorz (CDU) kritisch: Man solle doch zunächst an die Vernunft der Leute appellieren, der Weg über eine DNA-Analyse sei „sehr streng“. Auch Bürgermeister Marius Reusch mahnte dazu, „alles mit Maß und Ziel“ anzugehen. Er sah ebenfalls „ein paar neuralgische Stellen“, besondere an den Übergängen vom Ort zum Feld. Dort sollten Kotbeutelbehälter stehen. In Cleeberg wurde vorgeschlagen, in der Forsthausstraße die zweite Bushaltestelle zu überdachen. Hier sei „leider nicht ausreichend Platz“, informierte Reusch. Hans Dern meinte, dass durch eine Verringerung der Fahrbahnbreite das Vorhaben möglicherweise machbar wäre. Der Rathauschef nannte dies einen „größeren Akt, der mit der zuständigen Behörde Hessen Mobil besprochen werden muss“. Insgesamt resümierte er die eingegangenen Ideen und Anregungen als „lokale, kleinere Anliegen, die durchaus interessant sind.“ Das Angebot des Mängelanzeigers sollte weiterhin regelmäßig veröffentlicht werden, „damit die Bürger auf die kleineren Dinge vor ihrer Haustür hinweisen können“, betonte er.

Um alle Langgönser Friedhöfe zukünftig zeitgemäßer und der aktuellen Praxis angepasst gestalten zu können, soll die Satzung zeitnah und in mehreren Schritten entsprechend angepasst werden. Darüber diskutierten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses um ihren Vorsitzenden Jürgen Knorz (CDU) in ihrer Sitzung. Bereits in einer früheren Sitzung war man übereingekommen, eine Änderung der Gebührensatzung bei der Friedhofs- und Bestattungsordnung der Gemeinde dahingehend vorzunehmen, dass die Gebühren für die Räumung einer Grabstätte bereits mit dem Erwerb der Nutzungsrechte für die ausgewählte Grabstätte fällig werden sollen.

Bürgermeister Marius Reusch berichtete von einer Begehung, bei der die Frage, wie man auf den Langgönser Friedhöfen die heute gewünschten Bestattungsformen mit geringerem Pflegeaufwand umsetzen kann, im Mittelpunkt stand. Es gebe vermehrt den Wunsch nach parkähnlichen Friedhöfen. Auf dem Friedhof in Niederkleen existiert bereits ein Urnenhain. Diskutiert wurden unter anderem auch Wiesengräber und Baumbestattungen. Um solche neuen Formen der Bestattungen umsetzen zu können, muss allerdings die Satzung geändert werden. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) berichtete aus seiner Bürgersprechstunde, dass die Menschen „nicht unbedingt im Wald bestattet werden wollen, sondern naturnah und pflegearm auf dem nahe gelegenen Friedhof. Wenn es diese Bestattungsform auf ihrem Friedhof nicht gibt, gehen viele Leute aus der Not in den Wald“.

Dr. Michael Buss (Grüne) erinnerte daran, dass die politischen Gremien der Gemeinde bereits vor Jahren nach eingehender Diskussion beschlossen hätten, keinen Waldfriedhofstandort zu suchen, sondern die jetzt geplanten neuen Bestattungsarten auf den Friedhöfen einzurichten. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, die an diesem Abend besprochenen Sachverhalte in die Satzung zeitnah einpflegen zu lassen, damit die Verwaltung bald größeren Handlungsspielraum bekommen kann. Später sollen dann auch die Friedhofsgebühren neu berechnet werden. Für dieses Vorhaben rechnet der Bürgermeister mit einem Zeitraum von rund einem Jahr. In der nächsten Ausschusssitzung soll das Thema weiter diskutiert werden.