Zeltkirmes in Dornholzhausen

Langgöns-Dornholzhausen. Die Burschen- und Mädchenschaft „Piraten“ richtet die Zeltkirmes seit vielen Jahren aus und laden auch in diesem Jahr wieder dazu auf den Festplatz auf dem Kesselberg in Dornholzhausen ein. Los geht es am Freitag, 18. August, mit dem offiziellen Fassbieranstich, um 19 Uhr, mit dem Bürgermeister Marius Reusch. Anschließend steigt eine „90er & 2000er-Party“ mit DJ Benji. Der Samstag, 19. August, startet um 18.30 Uhr mit einer Premiere: Die Piraten laden zum ersten Dornholzhäuser Kirmesessen ein. Vorbestellungen nimmt Marc Weller, Kirchgasse 6, bis einschließlich Donnerstag, 10. August, an. Ab 20 Uhr spielen „Die Äppel-Quetscher“, die als „Hessens geilste Partyband“ auftreten. Im Anschluss heizt noch einmal DJ Benji dem Partyvolk ein. Der Sonntag, 20. August, startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. Anschließend sind die Besucher zum Frühschoppen mit dem „Egerland Duo“ eingeladen. Am Nachmittag bittet „Charlys Gaudiexpress“ mit Partymusik zum Tanz. Für die jüngsten Besucher gibt es zum Zeitvertreib ein Kinderland mit Hüpfburgen und Kinderkarussell.