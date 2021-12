Zeugensuche nach Geldautomatensprengung in Langgöns

Unbekannte haben in der Moorgasse in Lang-Göns einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LANGGÖNS - Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in der Moorgasse in Langgöns einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Demnach hatten Zeugen der Polizei gegen 2.35 Uhr einen lauten Schlag gehört und die Polizei verständigt. Die Ermittler haben inzwischen neue Erkenntnisse und suchen nun nach weiteren Zeugen.

Laut Zeugenaussagen, so die Polizei in ihrer Mitteilung vom Donnerstag, stiegen die Täter nach der Tat in einen dunklen Audi mit Kennzeichen aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein (SI) und fuhren davon. Weitere Ermittlungen ergaben später, dass es sich dabei um das Kennzeichen SI-PN861 handelt. Diese Kennzeichen wurden, so die Polizei am Freitagvormittag, offenbar unmittelbar vor der Tat in der Hickengrundstraße in Burbach-Holzhausen (Lahn-Dill-Kreis) entwendet und an dem dunklen Audi, mit dem die Täter unterwegs waren, befestigt.

Laut der Ermittler war zudem ein weiterer PKW gegen 2.30 Uhr in der Nähe der Bankfiliale in Langgöns unterwegs. Es sei nicht auszuschließen, so die Polizei, dass es sich dabei um Komplizen der Täter handelt. Möglich sei aber auch, dass es es wichtige Zeuge waren, die zufällig dort vorbeifuhren.

Mittels Festsprengstoff hatten die Täter eine Explosion des Geldautomaten, der sich in einer Bankfiliale befindet, herbeigeführt. Durch die enorme Wucht der Explosion wurden Fenster entglast und davor stehende Pkw beschädigt.

Die Kriminalpolizei Gießen nimmt Hinweise unter 0641-70062555 entgegen.

Erst vor einer Woche wurde in der Hauptstraße im Langgönser Ortsteil Oberkleen ein Zigarettenautomat, und in derselben Nacht in der Ortsmitte von Fernwald-Steinbach ein Geldautomat aufgesprengt.