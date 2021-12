Zigarettenautomat gesprengt

Die Polizei sucht nach Tätern, die einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Symbolfoto: dpa

LANGGÖNS - Langgöns (red). Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, 18. Dezember, im Langgönser Gewerbegebiet einen Zigarettenautomaten gesprengt. Kurz nach 1 Uhr erbeuteten die Täter so Tabakwaren und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zeugenangaben zufolge war kurz danach ein schwarzer Audi Kombi beobachtet worden, der vom Tatort An der Pfarrwiese in Richtung Ortsmitte / Bahnhof davonfuhr.

Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf weitere Zeugen, die zusätzliche Angaben zum beschriebenen Fluchtfahrzeug geben können. Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiunter Telefon 06 41-70 06 65 55.