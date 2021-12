Zigarettenautomaten in Langgöns und Fauerbach gesprengt

Der durch die Sprengung völlig zerstörte Zigarettenautomat in Fauerbach. Am Wochenende wurde zudem im nur wenige Kilometer entfernten Langgöns ein Zigarettenautomat gesprengt. Foto: Polizei

LANGGÖNS/FAUERBACH - Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag im Langgönser Gewerbegebiet einen Zigarettenautomaten gesprengt. Einen Tag später am Sonntagmorgen wurde auch im wenige Kilometer entfernten Butzbacher Ortsteil Fauerbach ein Zigarettenautomat gesprengt. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit.

In Langgöns schlugen die Täter in der Straße " An der Pfarrwiese" um kurz nach 1 Uhr nachts zu und erbeuteten Tabakwaren und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen kurz danach ein schwarzer Audi Kombi beobachtet, der vom Tatort in Richtung Ortsmitte/Bahnhof davonfuhr.

Die Gießener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 0641-70066555 entgegen.

Automat durch Wucht von Wand gerissen

Einen Tag später entwendeten Täter nach einer Sprengung in der Langenhainer Straße/Am Fauerbach in Fauerbach bei Butzbach ebenfalls Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Durch die Wucht der Detonation am Sonntagmorgen war das Gerät, so die Polizei, von der Wand gerissen und erheblich beschädigt worden. Zeugen beobachteten, so die Polizei, wie zwei Personen nach 5 Uhr in einem dunklen Kombi vom Tatort flüchteten.

Die Wetterauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06031-6010 entgegen.