Zwei Tage gewandert

OBERKLEEN - (ikr). Der kleine Oberkleener Wander- und Viehverein lädt schon über drei Jahrzehnte alljährlich im Herbst zu einer Zweitageswanderung mit Übernachtung ein. Zu dieser Wandergruppe gehören auch Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuerwehr Oberkleen. Gewandert wurde bisher im Taunus, Westerwald, Vogelsberg, Odenwald, Burgwald und in der Rhön. In diesem Jahr starteten Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuerwehr Oberkleen und des Wander- und Viehvereines in Löhnberg an der Lahn, um über Merenberg das erste Etappenziel, das Kerkerbachtal, zu durchwandern. Am zweiten Tag wurde auf dem Lahnuferhöhenweg gewandert, der die Gruppe durch enge und steile Trampelpfade mit herrlichem Ausblick auf das Lahntal belohnte. In Villmar wurde der Steinbruch Unica besucht. Die letzte Etappe führte dann nach Fürfurt, dem kleinsten Ortsteil von Weinbach.