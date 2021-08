Zweifacher „Schildbürgerstreich“

Die Kita Löwenzahn in Niederkleen. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - „Für mich zeigen diese Geschichte und dieses Vorgehen, dass die öffentliche Hand scheinbar nicht in der Lage ist, oder noch schlimmer, es ihr völlig egal ist, wie viele Tage ein Kindergarten geschlossen ist.“ Sebastian Kaiser aus Oberkleen ist auch jetzt noch ziemlich sauer. Er hat die Impfstrategie für das Personal in der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Niederkleen deutlich kritisiert und dem Langgönser Bürgermeister Marius Reusch dazu auch einige Mails geschrieben, auf die dieser allerdings nicht reagiert hat. „Diese Gleichgültigkeit der öffentlichen Hand kann ich nicht hinnehmen”, betont er.

Komplettes Team geimpft

Was war geschehen? Sebastian Kaiser schildert die Vorkommnisse: „Wir hatten 2020 und 2021 unzählige Schließungen wegen der Pandemie wie überall auf der Welt. Nun standen also die Impfungen für das Personal im Kindergarten an.“ Der Kindergarten habe bei der ersten Impfung an einem Freitag um 16 Uhr informiert, dass das komplette Personal am Sonntag parallel geimpft und dass der Kindergarten am Montag eventuell aufgrund auftretender Impfreaktionen geschlossen werde. „Wenn Sie nun im Krankenhaus als alleinerziehende Krankenschwester in einer Pandemie arbeiten und am Montag Dienst haben, wünsche ich viel Spaß dabei, diesen Dienst ab Freitagabend zu verlegen“, sagt Kaiser ironisch. Er fragt sich, wieso nicht früher informiert wurde. Jedenfalls sei die Impfreaktion beim kompletten Team so stark ausgefallen, dass der Kindergarten gleich zwei Tage geschlossen war, nicht nur an dem angekündigten Montag.

„Ich habe den Bürgermeister kontaktiert und gefragt, wie man auf die Idee kommt, so was zu planen und gar zu genehmigen. Keine Antwort vom Bürgermeister.“ Eine Erinnerung zu dieser Mail habe er rund sechs Wochen später an den Rathauschef gesendet, aber immer noch keine Antwort bekommen. Dann stand die zweite Impfung für das Kita-Personal an, Sebastian Kaiser hat nach der Ankündigung, die diesmal früher als bei der ersten Impfung erfolgte, wieder den Bürgermeister angeschrieben, dass man den Fehler nur einmal machen und doch bitte die Impfungen aufteilen sollte, um den Betrieb zu gewährleisten. Bei anderen Kindergärten wie in Oberkleen oder im „Kinderhaus“ in Lang-Göns hätte es aufgrund der Impfungen gar keine Einschränkungen gegeben, in Cleeberg wurde die Öffnungszeit um eine Stunde reduziert. „Es macht doch einfach keinen Sinn, den Kindergarten wieder planbar zu schließen. Keine Antwort! Wieder wurde sonntags geimpft, das Ergebnis können Sie sich denken“, ärgert sich der zweifache Familienvater.

Am Montag nach der zweiten Gruppenimpfung gab es eine Notbetreuung von acht bis 13 Uhr, was Kaiser als „Tropfen auf den heißen Stein“ bezeichnet. Am Montagnachmittag sei dann eine Mail gekommen, dass die Impfreaktion beim kompletten Personal so stark sei, dass am Dienstag noch nicht mal eine Notbetreuung angeboten werden könne. Zu seinem familiären Hintergrund berichtet er: „Wir haben zwei Kinder, unser ältester Sohn geht in die Schule und unser Kleiner in den Kindergarten. Meine Frau und ich sind beide berufstätig und somit auf die Kinderbetreuung angewiesen.“ Immerhin habe die Familie den „Luxus“, dass die Großeltern alle schon in Rente seien und nur jeweils drei Kilometer entfernt wohnten. „Wir können also eine Betreuung, auch wenn der Kindergarten ein Jahr geschlossen wäre, sicherstellen. Nun gibt es aber sehr viele Eltern, die diesen Luxus nicht haben, zum Beispiel Alleinerziehende im Schichtdienst, die auch in der Kita vertreten sind“, weiß er. „Auf der einen Seite wird die Kita meiner Meinung nach unnötig geschlossen. Auf der anderen Seite wird auf Zusammenhalt innerhalb der Pandemie hingewiesen. Das passt absolut nicht zusammen! Hier werden Entscheidungen getroffen, wo scheinbar niemand an die Konsequenzen denkt“, rügt Kaiser.

„Sehr bedenklich“

„Zeigen Sie mir ein Unternehmen, welches sein Personal zusammen impfen lässt und pro Impfung offenen Auges in einen oder gar zwei Tage Lockdown geht. So was gibt es nur im öffentlichen Dienst und ist der absolute Wahnsinn, wieso nehmen wir so was einfach hin?“ Zudem sei es vom Bürgermeister „sehr bedenklich“, auf vier oder fünf E-Mails zu diesem Thema nicht zu reagieren. „Wer hier nicht handelt und alles geschehen lässt, unterstützt dieses fragliche Vorgehen, das werde ich nicht tun“, macht Kaiser klar. „Egal mit wem ich mich über dieses Thema unterhalte, jeder schüttelt den Kopf, daher habe ich mich entschieden, dieses Thema öffentlich zu machen.“

Er fragt: „Stellen wir uns vor, wir hätten eine private Kita, würden Sie ihr Personal zusammen zum Impfen schicken? Wer macht so was, wenn man kein öffentliches Geld verwendet?“ Er moniere nicht die erste Impfung, er moniere, dass man „völlig bewusst den Eltern nach unzähligen Tagen Lockdown fast vier weitere Tage unnötige Schließung“ zumutete. Zudem zeige es ihm, dass der Bürgermeister „seinen Laden nicht unter Kontrolle hat“. Reusch habe selbst Kinder im Kindergartenalter und gebe einen solchen Schildbürgerstreich frei. Die sicherlich aufkommende Aussage „es war nicht anders möglich“, will Kaiser nicht gelten lassen. „Wenn man will, hätte man Impftermine, wenigstens bei der zweiten Impfung, verlegen oder aufteilen können, in anderen Kitas hat es ja sogar bei beiden Impfungen funktioniert. Sicher ist das Aufwand, dafür hätte der Betrieb in der Kita aber aufrechterhalten werden können, aber das ist den Aufwand sicher wert, oder etwa nicht?“, fragt er abschließend.

Bürgermeister Marius Reusch war zu einer Stellungnahme „ausdrücklich" nicht bereit, „um damit diese Einzelbeschwerde nicht noch weiter aufzuwerten." Alle Eltern seien durch die Einrichtungsleitungen über die Hintergründe der Impftermine informiert worden.