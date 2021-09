Zweite Auflage des Kultursommers Langgöns

Die Line-Dancer aus Oberkleen in Aktion. Foto: Wißner

CLEEBERG - Fortgesetzt wurde der Langgönser Kultursommer in Cleeberg, wo sich auf dem Dorfplatz beim Feuerwehrgerätehaus vier Musikformationen und eine Tanzformation ein Stelldichein gaben. Bürgermeister Marius Reusch zeigte sich nach dem gelungenen, aber etwas kühlen Auftakt, eine Woche zuvor in der Kerngemeinde erfreut, dass diesmal auch sommerliches Flair mit Temperaturen angesagt war. Erneut eröffnete der von Frank Seitz geleitete Posaunenchor Langgöns den musikalischen Reigen.

"Habt alle einen schönen Abend und achtet auf die Corona-Regeln, die eingehalten werden müssen", unterstrich das Gemeindeoberhaupt. Dieser verwies auch darauf, dass hier in Cleeberg neben den Vereinen auch die Gastronomie mit "Alhenn's-Keller" mit eingebunden wurde, denn auch diese soll beim Kultursommer 2021 unterstützt werden. Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser freute sich darüber, dass "dieses Event hier stattfinden kann. Die Vereine freuen sich. Es war lange nichts. Es ist ganz besonders charmant, dass unsere Nachbarorte auch mitmachen".

Wie auch bei der Eröffnung war es der von Hans-Joachim Reh geleitete Evangelische Kirchenchor Lang-Göns, der einige Lieder zu Gehör brachte. Ein "Heimspiel" hatte der von Matthias Schmidt geleitete Männerchor des MGV Liederkranz Cleeberg, der seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem 19. Dezember 2019 hatte. Als Gäste begrüßt werden konnten die Line-Dance-Gruppe Oberkleen unter der Leitung von Isabel Haub und der Musikverein Oberkleen unter der Leitung von Matthias Sauerbier. Für den musikalischen Ausklang sorgte erneut der sonst für die Technik verantwortliche Rene Arabin.

Fortgesetzt wird der Kultursommer bereits am morgigen Freitag (10. September) im Garten der evangelischen Kirche in Dornholzhausen und am Freitag (17. September) auf dem Waldsportplatz in Oberkleen. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr und finden nur bei gute m Wetter draußen statt. Die notwendigen AHA-Regeln sind einzuhalten. Der Eintritt ist frei. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.