Junge nach Zusammenstoß mit Auto in Laubach schwer verletzt

Laubach. Ein acht Jahre alter Junge ist am Samstag in Laubach mit seinem Fahrrad im Bereich der Straße „Am Weinberg“ unterwegs gewesen. Etwa um 17.35 Uhr stieß er in einem Einmündungsbereich der Herrenhausgasse mit einem Auto zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar, es werden Zeugen gesucht.