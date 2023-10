74-Jähriger aus Pflegeheim in Lich vermisst

Herr Dr. Kindermann ist nicht in der Lage, sich zu orientieren. Er ist circa 1,67 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Stoffhose, einem blauen T-Shirt, einer blauen Jacke mit Kapuze und grau-beigen Halbschuhen. Hinweise zum Verbleib des Mannes bitte an den Kriminaldauerdienst in Gießen unter Telefon 0641-7006-2555 oder jede andere Polizeidienststelle.