Wohnhaus in Lich nach Feuer unbewohnbar

Laut Polizei ist bereits jetzt klar, dass das Haus in Lich nach Abschluss der Löscharbeiten unbewohnbar sein wird. Unser Foto stammt aus dem Archiv. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Laut Polizei ist bereits jetzt klar, dass das Haus in Lich nach Abschluss der Löscharbeiten unbewohnbar sein wird. Unser Foto stammt aus dem Archiv. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Am Donnerstag hat es in einem Wohnhaus in Lich-Birklar gebrannt. Eine Mutter und vier Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus transportiert.