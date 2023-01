SEK-Einsatz in Lollar: 37-Jähriger festgenommen

Lollar. Gemeinsam mit Spezialeinheiten hat die Polizei am Freitagmorgen in Lollar einen Mann festgenommen. Laut Pressemeldung hatte sich in den frühen Morgenstunden eine Zeugin über Notruf auf der Leitstelle der Polizei gemeldet. Die Frau gab an, aus einem Haus in der Marburger Straße einen Schuss gehört zu haben. Sofort begaben sich uniformierte und zivile Kräfte nach Lollar.