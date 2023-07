Sexualdelikt in Lollar: Autofahrer zeigt Zivilcourage

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich lediglich gegen den 15-Jährigen der Tatverdacht. Daraufhin wurden die anderen Beiden wieder entlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Ermittler den Festgenommenen an seine Erziehungsberechtigten. Zeugen, die den Vorfall am Dienstagabend im Sportplatzweg ebenfalls beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641-70 06 65 55 in Verbindung zu setzen.