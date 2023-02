Drei verletzte Polizisten nach Fluchtversuch in Pohlheim

Was war passiert? Nach Polizeiangaben ist den Beamten gegen 0.15 Uhr ein Auto an einer Tankstelle in Watzenborn-Steinberg aufgefallen. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, habe der Unbekannte sein Fahrzeug gewendet und Gas gegeben. Wenig später habe er in der Gießener Straße angehalten und sei zu Fuß geflüchtet.