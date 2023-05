Polizei nimmt 29-jährigen Brandstifter in Pohlheim fest

Der deutsche Staatsbürger wird verdächtigt, am Mittwochabend zwischen 22.30 und 23.45 Uhr an sieben verschiedenen Orten in zwei Pohlheimer Ortsteilen Brände gelegt zu haben. Dabei habe er unter anderem mehrere Mülltonnen, einen Pavillon und einen Wohnwagen angezündet. In der Hubertusstraße im Ortsteil Watzenborn-Steinberg drohte einer der Mülltonnenbrände auf ein Gebäude einer kirchlichen Einrichtung überzugreifen.